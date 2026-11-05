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Noroc chior. Un elev s-a întors din drum, a cumpărat cu 10 euro un bilet loto, l-a răzuit în mașină și a câștigat o avere

Un elev s-a întors din drum, a cumpărat un bilet de 10 euro la loteria italiană, l-a răzuit în mașină și a câștigat o avere. S-a întâmplat săptămâna aceasta într-o localitate din centrul Italiei. Tânărul și familia sa spun că vor încerca să nu-și schimbe stilul de viață.
Noroc chior. Un elev s-a întors din drum, a cumpărat cu 10 euro un bilet loto, l-a răzuit în mașină și a câștigat o avere
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 08:38, Social
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Un elev de 18 ani din Italia a devenit milionar după ce a cumpărat un loz răzuibil. El a plătit doar 10 euro pe biletul care i-a adus un câștig de două milioane de euro.

Tânărul a povesti cum a reușit să dea lovitura. La finalul activității pe care o prestează într-o cafenea, după școală, el a plecat spre casă, dar a fost întors din drum de un coleg. Acesta l-a convins să cumpere un bilet loto pe care l-a răzuit în mașină, alături de mama lui.

Astfel a aflat că a devenit milionar. Familia care muncește din greu ca să se întrețină anunță că nu vrea să-și schimbe stilul de viață.

De altfel, tânărul nici nu a ridicat premiul care a fost câștigat luni. Continuarea pe Mediafax Italia.

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