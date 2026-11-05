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Tragedie în Bacău: Doi oameni au fost găsiți carbonizați în urma unui incendiu

Un incendiu s-a produs joi dimineață la o casă situată în comuna Gârleni, județul Bacău. Pompierii au intervenit pentru stingerea acestuia, iar două persoane au fost găsite carbonizate.
Tragedie în Bacău: Doi oameni au fost găsiți carbonizați în urma unui incendiu
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Sursa foto: ISU Bacău
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 07:47, Social
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Potrivit ISU Bacău, incendiul a izbucnit joi dimineața, la o casă de locuit din satul Lespezi, comuna Gârleni.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, dar și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Buhuși.

Flăcările s-au manifestat la nivelul locuinței pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

În interiorul casei, pompierii au identificat, din nefericire, două persoane carbonizate: un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie în vârstă de aproximativ 59 de ani.

Potrivit ISU, cauza probabilă a producerii incendiului este flacăra – focul deschis în spații închise.

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