Tragedie în Bacău: Doi oameni au fost găsiți carbonizați în urma unui incendiu

Potrivit ISU Bacău, incendiul a izbucnit joi dimineața, la o casă de locuit din satul Lespezi, comuna Gârleni.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, dar și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Buhuși.

Flăcările s-au manifestat la nivelul locuinței pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

În interiorul casei, pompierii au identificat, din nefericire, două persoane carbonizate: un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie în vârstă de aproximativ 59 de ani.

Potrivit ISU, cauza probabilă a producerii incendiului este flacăra – focul deschis în spații închise.