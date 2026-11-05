Prima pagină » Life-Inedit » Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere

Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere

Dezvăluirea unui italian care locuiește de opt ani în România a stârnit o mare dezbatere pe internet. El le-a spus conaționalilor săi că orașul în care locuiește este foarte sigur și plin de verdeață. Discuția a fost despre relațiile dintre români și italieni, dar și despre modul în care aceștia se integrează în străinătate.
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere
Petru Mazilu
05 nov. 2026, 07:13, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Italianul a povestit că se simte foarte bine la Timișoara, oraș în care locuiește de opt ani și pe care-l descrie drept sigur și plin de verdeață.

Discuția a pornit de la întrebarea unui utilizator care a vrut să afle cum privesc italienii prezența conaționalilor lor în România.

Italianul a provocat  amplă dezbatere

Părerile au fost diverse. Unii participanți au vorbit despre experiențele lor personale și despre legăturile cu românii.

În schimb, alții au discutat despre oportunitățile economice și diferențele dintre cele două țări. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Pagina de Facebook a lui Călin Georgescu ar fi urmărită chiar de judecătoarea care analizează, azi, cererea sa de eliberare din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor