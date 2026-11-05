Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de opt ani a stârnit o dezbatere

Italianul a povestit că se simte foarte bine la Timișoara, oraș în care locuiește de opt ani și pe care-l descrie drept sigur și plin de verdeață.

Discuția a pornit de la întrebarea unui utilizator care a vrut să afle cum privesc italienii prezența conaționalilor lor în România.

Italianul a provocat amplă dezbatere

Părerile au fost diverse. Unii participanți au vorbit despre experiențele lor personale și despre legăturile cu românii.

În schimb, alții au discutat despre oportunitățile economice și diferențele dintre cele două țări. Continuarea pe Mediafax Italia.