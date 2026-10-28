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Dezbatere online. Cât de asemănătoare sunt româna și italiana: „În Italia, credeau că vorbesc dialectul napolitan”

O discuție online despre asemănările și diferențele dintre limbile italiană și română a atras foarte multe comentarii. Numeroși români, italieni, dar și străini au analizat cele două limbi și au relatat ce au observat atunci când au încercat să le înțeleagă.
Dezbatere online. Cât de asemănătoare sunt româna și italiana: „În Italia, credeau că vorbesc dialectul napolitan”
Foto: pixabay.com
Petru Mazilu
28 oct. 2026, 10:34, Social
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Dezbaterea a avut loc pe o rețea de socializare. Un bărbat care susține că italiana este a doua sa limbă a dezvăluit că înțelege și mare parte din limba română, varianta scrisă.

În schimb, el a transmis că nu înțelege atunci când românii vorbesc. Pornind de la afirmațiile sale, numeroși oameni au publicat comentarii.

„În Italia, credeau că vorbesc dialectul napolitan”, a povestit un român, în timp ce alții au analizat asemănările și diferențele nu doar între română și italiană, ci și între alte limbi romanice. Continuarea pe Mediafax Italia.

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