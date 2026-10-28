Dezbatere online. Cât de asemănătoare sunt româna și italiana: „În Italia, credeau că vorbesc dialectul napolitan”

Dezbaterea a avut loc pe o rețea de socializare. Un bărbat care susține că italiana este a doua sa limbă a dezvăluit că înțelege și mare parte din limba română, varianta scrisă.

În schimb, el a transmis că nu înțelege atunci când românii vorbesc. Pornind de la afirmațiile sale, numeroși oameni au publicat comentarii.

„În Italia, credeau că vorbesc dialectul napolitan”, a povestit un român, în timp ce alții au analizat asemănările și diferențele nu doar între română și italiană, ci și între alte limbi romanice. Continuarea pe Mediafax Italia.