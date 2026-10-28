Curtea de Apel București decide azi soarta lui Călin Georgescu. Rămâne în arest preventiv sau pleacă acasă?

Tribunalul București a respins luni, cererea procurorilor de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestării preventive și a dispus înlocuirea ei cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

DIICOT a contestat hotărârea, iar decizia definitivă urmează să fie luată de Curtea de Apel București.

Până la soluționarea contestației, Călin Georgescu a rămas în Arestul Central al Capitalei.

Măsura arestării preventive expiră miercuri, 28 octombrie, la ora 23.59.

Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul reclamat de un om de afaceri din Buzău este estimat la 1,1 milioane de euro.

Cum ar fi fost produs prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Anchetatorii susțin că Răzvan Leu ar fi fost pus în legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen de către Călin Georgescu. Acesta din urmă l-ar fi prezentat pe Rusen drept o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care interlocutorul său putea avea încredere.

Planul discutat ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesul la finanțare, omul de afaceri ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit informațiilor din anchetă, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Documentele bancare indică două transferuri: un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și încă 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022. Pentru al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi spus omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în privința jurisdicției asociate entității prezentate victimei.

Finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat, iar transferurile ar fi stat la baza prejudiciului estimat la 1,1 milioane de euro.