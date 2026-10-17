„Nu cedăm”. Aproximativ 300 de susținători ai lui Călin Georgescu, din nou în față la Arestul Central

„Nu cedăm”, scandează mulțimea în fața Arestului Central din Capitală, sâmbătă seara.

Nou protest al susținătorilor lui Georgescu

Aproximativ 300 de oameni au ieșit din nou în stradă, pentru a protesta față de încarcerarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Sursa video: Rareș Mustață

Printre scandările protestatarilor, se numără și „Călin Georgescu nevinovat” și „Nicușor trădător”.

Sursa video: Rareș Mustață

Sâmbătă, Călin Georgescu a transmis că, la momentul actual, nu pot fi confirmate informațiile despre înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.

„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu”, a scris Călin Georgescu sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit fostului candidat la alegerile prezidențiale, cu toate că aceste informații „par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială”.

„Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori”, a adăugat Georgescu.

Protestatarii se adună la Arestul Central de luna trecută

Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în fața centrului de detenție de la sfârșitul lunii septembrie, când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest preventiv.

El a fost plasat în arest preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei hotărâri anterioare a Tribunalului București, prin care fusese dispusă cercetarea acestuia sub control judiciar.

De atunci, în fața Arestului Central au fost organizate manifestații repetate ale susținătorilor săi.