Călin Georgescu dezminte înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Când ar putea fi comunicată hotărârea

„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu”, a scris Călin Georgescu sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit fostului candidat la alegerile prezidențiale, cu toate că aceste informații „par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială”.

„Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori”, a adăugat Georgescu.

Vineri, acesta a transmis că „judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore”.

Mesajul acestuia vine în contextul în care au apărut mai multe informații potrivit cărora Călin Georgescu s-ar afla în arest la domiciliu.