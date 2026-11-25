Prin Încheierea nr. 770/CO-CP, instanța a respins ca inadmisibilă contestația formulată de Călin Georgescu împotriva încheierii din 18 noiembrie 2026 a judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov.

În schimb, judecătorii au admis contestația Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, în ceea ce îl privește pe Georgescu. Curtea a desființat în parte hotărârea Tribunalului Ilfov și, rejudecând cauza, a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu dispuse față de acesta.

Măsura fusese luată printr-o încheiere din 9 noiembrie 2026 a Tribunalului București și devenise definitivă printr-o decizie a Curții de Apel București din 23 noiembrie 2026.

Curtea de Apel a dispus menținerea arestului la domiciliu până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. Totodată, instanța a menținut obligațiile impuse inculpatului prin încheierea contestată.

Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Ce prevede dosarul

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să plătească o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.