Raportul analizează decizia Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a alegerilor, informațiile prezentate de serviciile de informații, implicarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), campania electorală de pe TikTok și rolul Comisiei Europene.

Pe scurt, autoarea raportului susține că alegerile au fost anulate fără suficiente dovezi și fără ca legea să permită CCR să ia o asemenea decizie prin autosesizare. Documentul ridică întrebări și despre felul în care au fost strânse și prezentate informațiile privind presupusa implicare a Rusiei în alegeri.

Raportul are opt capitole principale și include o cronologie a evenimentelor, analiza unor documente oficiale, declarații date în Parlament și propuneri de modificare a legii.

De ce susține AUR că CCR nu putea anula alegerile

Una dintre principalele teme ale raportului este decizia CCR din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale.

Laura Gherasim susține că judecătorii CCR nu aveau dreptul să anuleze întregul proces electoral din proprie inițiativă, deoarece legea nu prevedea în mod clar o asemenea posibilitate.

Raportul analizează Constituția, legea de funcționare a Curții Constituționale și legislația privind alegerea președintelui.

Autoarea consideră că CCR și-a depășit atribuțiile și critică faptul că decizia a fost luată fără o procedură în care persoanele vizate să poată răspunde acuzațiilor și să prezinte dovezi în apărare.

Documentul atrage atenția și asupra faptului că, pe 2 decembrie 2024, CCR validase rezultatul primului tur, iar patru zile mai târziu a decis anularea întregului proces electoral.

Raportul pune sub semnul întrebării motivele pentru care Curtea și-a schimbat decizia și consideră că explicațiile oferite nu au fost susținute de dovezi suficiente.

Ce spune raportul despre serviciile de informații și documentele CSAT

O altă parte importantă a documentului analizează informațiile prezentate în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024.

Atunci, autoritățile au discutat despre posibile probleme legate de desfășurarea campaniei electorale, inclusiv despre promovarea candidatului Călin Georgescu pe TikTok și presupuse acțiuni de influențare a votului.

Ulterior, unele documente prezentate în ședința CSAT au fost declasificate și făcute publice.

Raportul AUR susține că informațiile din aceste documente nu demonstrau clar că alegerile fuseseră fraudate și că nu reprezentau suficiente dovezi pentru anularea scrutinului.

Laura Gherasim cere să se verifice cine a redactat documentele, pe ce informații s-au bazat instituțiile și dacă toate datele importante au fost prezentate autorităților care au luat deciziile.

Sunt analizate activitatea Serviciului Român de Informații (SRI), a Serviciului de Informații Externe (SIE), a Ministerului Afacerilor Interne și a celorlalte instituții implicate.

Campania de pe TikTok și banii primiți de firma care a promovat-o

Unul dintre subiectele asupra cărora raportul insistă este campania de promovare online asociată candidatului Călin Georgescu.

În document este analizată firma Kensington Communication și relația acesteia cu platforma FameUp, prin care au fost implicați influenceri în campanii de promovare pe TikTok.

Raportul susține că Partidul Național Liberal (PNL) ar fi plătit firmei Kensington Communication peste un milion de lei, iar aceasta ar fi transferat aproape 500.000 de lei către platforma FameUp.

Autoarea susține că informațiile despre această finanțare sunt importante deoarece campania de promovare a ajuns să fie prezentată în contextul acuzațiilor privind o posibilă ingerință rusă în alegeri.

Mai exact, raportul pune întrebarea dacă autoritățile au verificat suficient cine a finanțat campania și cine s-a aflat în spatele acțiunilor de promovare.

Documentul face trimitere și la informații apărute în presă despre această campanie.

Ce rol ar fi avut Comisia Europeană și organizațiile neguvernamentale

Raportul analizează și activitatea unor organizații neguvernamentale care au urmărit campania electorală din România și au semnalat posibile acțiuni de manipulare pe internet.

Printre acestea se numără consorțiul BROD, despre care documentul spune că a primit finanțări europene de aproximativ 1,5 milioane de euro, și organizația Alliance4Europe.

Laura Gherasim susține că unele informații transmise de aceste organizații au ajuns ulterior în atenția Comisiei Europene și au fost folosite în discuțiile despre campania electorală din România.

Raportul analizează și relația dintre Comisia Europeană și platformele online, în special TikTok, precum și solicitările făcute pentru verificarea și eliminarea conținutului considerat manipulator.

O altă critică se referă la lipsa de transparență privind unele intervenții ale instituțiilor europene și documentele care au stat la baza acestora.

Autoarea cere să se clarifice ce organizații au fost implicate, de unde au provenit finanțările și ce informații au transmis autorităților europene.

Cine a fost audiat în Parlament

Raportul include și declarațiile unor persoane audiate în Parlament în perioada 26-30 ianuarie 2026.

Printre acestea se numără:

Diana Iovanovici-Șoșoacă, europarlamentar și fost candidat la alegerile prezidențiale;

Cristian Terheș, europarlamentar și fost candidat la prezidențiale;

Adrian Severin, fost ministru de Externe;

generalul în rezervă Mircea Chelaru, fost șef al Statului Major General;

Ion Dedu și Doru Paraschiv, foști ofițeri de informații.

Documentul include stenogramele audierilor și prezintă declarațiile acestora despre anularea alegerilor, activitatea instituțiilor statului și informațiile care au stat la baza deciziei CCR.

Sunt menționate și declarații publice ale lui Toni Greblă, fost președinte al Autorității Electorale Permanente.

Ce propune raportul și ce instituții vrea să fie verificate

În ultima parte, Laura Gherasim prezintă mai multe propuneri prin care consideră că asemenea situații ar putea fi evitate în viitor.

Printre acestea se numără:

Modificarea legislației pentru a stabili mai clar în ce condiții pot fi anulate alegerile;

Stabilirea limitelor în care CCR poate interveni în procesul electoral;

Introducerea unor reguli mai clare privind prezentarea și verificarea dovezilor;

Creșterea controlului Parlamentului asupra serviciilor de informații;

Mai multă transparență privind finanțarea campaniilor electorale și a organizațiilor care monitorizează activitatea online.

Raportul cere și verificări din partea Parchetului pentru a se stabili dacă persoanele implicate în pregătirea și transmiterea documentelor care au stat la baza anulării alegerilor au respectat legea.

Sunt vizate inclusiv documentele serviciilor de informații, deciziile luate în CSAT și activitatea instituțiilor care au gestionat informațiile despre campania electorală.

De asemenea, autoarea propune înființarea unei comisii parlamentare comune care să analizeze cazul din mai multe perspective.

Raportul nu stabilește vinovății penale și nu poate anula sau modifica decizia CCR din 6 decembrie 2024. Eventualele încălcări ale legii trebuie stabilite de instituțiile competente.