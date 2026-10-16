Mesajul lui Călin Georgescu despre „situația juridică actuală”. Cât ar mai putea sta în arest

Mesajul intitulat „Clarificare privind situația juridică actuală” a fost trimis vineri pe Facebook.

„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore”, a explicat Călin Georgescu.

Ce instanța va analiza contestația

Călin Georgescu a prezentat instanța care va analiza contestația.

„Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”, a precizat Călin Georgescu.

Mesajul apare în condițiile n care pe rețelele de socializare s-a răspândit o informație falsă. Potrivit acesteia, Călin Georgescu s-ar afla în arest la domiciliu.