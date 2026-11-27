Bogdan Dumitru a atras atenția, vineri, la Antena 3 CNN, că și actorii care încearcă să influențeze alegerile își dezvoltă permanent capacitățile, inclusiv prin utilizarea unor modele de inteligență artificială mai performante.

Oficialul a explicat că, după experiența din 2024, instituțiile statului au acumulat cunoștințe și și-au extins capacitățile tehnologice pentru monitorizarea mediului online. Cu toate acestea, el a avertizat că autoritățile trebuie să rămână vigilente, în special în perspectiva anului electoral 2028.

„Aș spune că da (România e mai pregătită – n.r.), dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm liniștiți, crezând că totul o să fie în regulă. Trebuie să fim extrem de concentrați, mai ales în momentul respectiv”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a subliniat și importanța colaborării cu platformele de socializare, în condițiile în care statul român nu are acces direct la sistemele interne ale acestora. La nivel european, mai multe state membre lucrează la îmbunătățirea mecanismelor de comunicare cu marile rețele, în cadrul aplicării Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act).

Unul dintre obiective este ca instituțiile abilitate să poată primi notificări și să aibă acces, în timp real, la anumite date de telemetrie în perioade importante, precum cele electorale. Astfel, autoritățile ar putea identifica mai rapid eventualele probleme și ar putea interveni în timp util.

Întrebat dacă instituțiile statului vor avea aceste atribuții în perspectiva alegerilor din 2028, ministrul a precizat că nu poate nominaliza deocamdată entitățile implicate, dar că acestea vor fi definite în mod clar.

Bogdan Dumitru: viralizarea masivă pe TikTok este posibilă, dar puțin probabilă

Ministrul Digitalizării a fost întrebat și dacă o persoană necunoscută publicului larg ar putea ajunge, într-un interval foarte scurt, la o vizibilitate internațională excepțională pe TikTok, fără să aibă acces la algoritmii platformei. Întrebarea a făcut referire la ascensiunea online a lui Călin Georgescu în 2024.

Bogdan Dumitru a explicat că algoritmii rețelelor sociale sunt opaci, însă există numeroase entități care încearcă să le înțeleagă comportamentul prin analiza rezultatelor și a modului în care conținutul este distribuit.

În opinia sa, o asemenea ascensiune nu este imposibilă, dar probabilitatea este foarte mică.

„Dacă cineva e capabil să furnizeze o știre extraordinară pentru întreaga planetă, ar putea să fie amplificat de algoritm, dar probabilitatea cred că este una destul de mică”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că nu poate evalua cu certitudine mecanismele interne ale platformei, tocmai pentru că nu are acces la acestea.