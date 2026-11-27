Potrivit unui mesaj publicat de ministrul Mihai Ghigiu pe Facebook, discuțiile au vizat extinderea serviciilor integrate la nivel comunitar, educația și îngrijirea timpurie, sănătatea mintală și combaterea sărăciei în rândul copiilor.

Un alt subiect abordat a fost continuarea investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și includerea nevoilor copiilor printre prioritățile viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

„Investițiile europene trebuie să se traducă în rezultate concrete pentru copii, în special pentru cei din comunitățile vulnerabile”, a transmis Mihai Ghigiu.

Ministrul a subliniat importanța expertizei UNICEF și a colaborării cu instituțiile naționale pentru transformarea fondurilor europene în oportunități concrete pentru copii și familii.

„Fiecare copil, indiferent dacă se naște la oraș sau la sat, într-o familie cu posibilități sau într-una vulnerabilă, trebuie să aibă șanse egale la un viitor mai bun”, a afirmat Ghigiu.

Cooperarea dintre România și UNICEF durează de 35 de ani, iar printre domeniile în care organizația a colaborat cu autoritățile se numără protecția copilului, educația incluzivă, accesul la servicii medicale și dezvoltarea serviciilor comunitare integrate.

În cadrul întâlnirii, Mihai Ghigiu a felicitat-o pe Anna Riatti pentru activitatea desfășurată în România și pentru numirea sa în noua funcție de director regional executiv pentru UNICEF ECAMENA, urându-i succes în viitorul mandat.

Întâlnirea are loc într-un moment în care autoritățile române pregătesc prioritățile pentru următorul ciclu de finanțare europeană, 2028-2034.