Proiectul are o valoare de peste 391 de milioane de lei și prevede realizarea unei unități medicale cu 210 paturi, care ar urma să deservească aproximativ 32.000 de pacienți anual.

Potrivit MIPE, investiția va fi finanțată prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, iar cheltuielile eligibile vor fi acoperite integral din fonduri nerambursabile.

Finanțare nerambursabilă de 350,5 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului depășește 391 de milioane de lei, dintre care 350,5 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile, finanțate în proporție de 100% din fonduri nerambursabile.

Diferența dintre valoarea totală a investiției și suma eligibilă este de peste 40 de milioane de lei. Comunicatul ministerului nu precizează sursa de finanțare pentru această diferență.

La semnarea contractului au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra.

Spital cu 210 paturi, Unitate de Primiri Urgențe și bloc operator modern

Noua unitate medicală va dispune de 210 paturi destinate spitalizării continue și va reuni mai multe specialități medicale și chirurgicale.

Potrivit proiectului prezentat de MIPE, spitalul va oferi servicii de medicină internă, chirurgie generală, cardiologie, neurologie, pediatrie, obstetrică-ginecologie, terapie intensivă, boli infecțioase, pneumologie, oncologie și nefrologie.

Infrastructura medicală va include și o Unitate de Primiri Urgențe, un bloc operator modern, un ambulatoriu integrat, laboratoare și facilități pentru investigații imagistice.

Prin reunirea acestor servicii, autoritățile urmăresc îmbunătățirea accesului la diagnostic, tratament și asistență medicală de urgență pentru populația din Lugoj și din localitățile învecinate.

Patru corpuri de clădire și peste 45.700 de metri pătrați

Proiectul prevede construirea unui complex spitalicesc alcătuit din patru corpuri principale, cu o suprafață construită de peste 45.700 de metri pătrați, conform datelor comunicate de minister.

Aproximativ jumătate din terenul pe care va fi realizată investiția urmează să fie păstrat ca spațiu verde.

Noua infrastructură este proiectată pentru a asigura condiții moderne de desfășurare a activității medicale, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul sanitar.

Aproximativ 32.000 de pacienți ar putea beneficia anual de serviciile noului spital

Conform estimărilor prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, viitorul Spital Municipal „Dr. Teodor Andrei” va avea capacitatea de a trata aproximativ 32.000 de pacienți pe an.

Unitatea va deservi municipiul Lugoj și localitățile din zona sa de influență, contribuind la extinderea accesului la servicii medicale specializate.

Ministerul consideră că realizarea investiției va permite reducerea dificultăților de acces la unele servicii de diagnostic și tratament și va îmbunătăți condițiile de lucru ale personalului medical.