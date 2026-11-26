Pentru oamenii care iubesc ploaia, toamna e anotimpul cel mai așteptat. Ei abia așteaptă să rămână în casă cu o carte, un film sau o fereastră udă de privit, potrivit OK Diario.

Străzile ude, umbrela și cizmele nu-i deranjează. Ceva îi atrage la acest anotimp, iar mirosul de pământ ud e doar o parte din explicație.

Ploaia, timp pentru tine

OK Diario citează un articol semnat de Joseph Plummer, autorul cărții „Rainy Day Economic”. Acesta leagă plăcerea pentru zilele ploioase de momentele de introspecție, adică de timpul petrecut atent la propriile gânduri și emoții.

Plummer explică faptul că ploaia ar funcționa ca un stimul care cere puțin efort. Ploaia îți atrage atenția, dar îți lasă destulă energie mintală pentru contemplare.

Departe de ritmul grăbit al zilei, vremea urâtă devine pentru unii o ocazie de a se deconecta. Ascultă picăturile la geam, stau pe terasă cât plouă sau ies la plimbare prin natură după furtună.

Nu e o boală și nici un diagnostic

Pentru această pasiune există un termen: pluviofilie. Nu este o boală, o tulburare psihică sau un termen clinic oficial. E doar un nume popular pentru atracția față de ploaie și atmosfera pe care o creează.

Asta nu înseamnă că toți cei care iubesc ploaia au aceeași personalitate. Unele cercetări asociază preferința pentru ploaie cu deschiderea spre experiențe noi și cu introversiunea.

Fiecare reacționează altfel la vreme

Și un studiu al Universității Utrecht a arătat că vremea nu ne afectează pe toți la fel. Cercetătorii au identificat un grup pe care l-au numit „iubitorii verii”. Acești oameni erau mai fericiți în zilele calde și însorite, dar mai anxioși și mai furioși când ploua.

În același studiu au apărut și alte două profiluri: cei care urăsc ploaia și cei care urăsc vara.