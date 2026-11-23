Măsurile vizează prevenirea morții subite cardiace, îngrijirea pacienților aflați în stare critică și extinderea tratamentelor endoscopice minim invazive, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Defibrilatoare cardiace implantabile pentru pacienții din Brașov

Una dintre modificările propuse privește extinderea programului de Acțiuni Prioritare pentru Prevenirea Morții Subite Cardiace (AP-PMSC).

Potrivit ministrului Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov va beneficia de finanțare pentru implantarea defibrilatoarelor cardiace interne.

Aceste dispozitive sunt destinate pacienților cu risc crescut de aritmii severe și pot interveni pentru corectarea unor tulburări periculoase ale ritmului cardiac.

„Continuăm să dezvoltăm programele de Acțiuni Prioritare, finanțate direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamentele de care au nevoie, la timp și cât mai aproape de casă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Cinci spitale vor primi finanțare suplimentară pentru terapia intensivă

Ministerul Sănătății propune și extinderea finanțării în cadrul programului de Acțiuni Prioritare pentru Anestezie și Terapie Intensivă (AP-ATI).

Măsura urmărește asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare tratării pacienților critici în cinci unități medicale:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov;

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;

Spitalul Municipal Turda.

Finanțarea ar urma să susțină activitatea secțiilor care îngrijesc pacienți cu afecțiuni severe și care necesită supraveghere și tratament specializat.

Prin includerea acestor unități, Ministerul Sănătății urmărește extinderea accesului la îngrijiri pentru pacienții aflați în stare critică.

Noi proceduri endoscopice pentru pacienții cu cancer și afecțiuni digestive grave

O altă componentă a proiectelor anunțate de Alexandru Rogobete privește programul de Acțiuni Prioritare pentru Endoscopie (AP-ENDO).

Ministerul intenționează să introducă noi proceduri minim invazive pentru pacienții care suferă de afecțiuni digestive complexe.

Printre intervențiile vizate se numără tratamentele destinate persoanelor cu cancere biliare avansate, procedurile pentru infecții severe ale căilor biliare și drenajul colecțiilor abdominale sau al complicațiilor pancreatice.

De asemenea, programul ar urma să acopere o gamă mai largă de proceduri pentru tratarea hemoragiilor digestive.

Ministrul a anunțat că vor fi finanțate și dispozitive medicale suplimentare, inclusiv videocapsule endoscopice și echipamente necesare intervențiilor avansate.

Extinderea programului ar urma să permită utilizarea unor tehnici moderne de diagnostic și tratament pentru pacienții cu afecțiuni care necesită intervenții specializate.

Rogobete: „Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții”

În mesajul său, ministrul Sănătății a subliniat că proiectele urmăresc completarea programelor actuale, nu înlocuirea tratamentelor deja disponibile.

„Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical”, a adăugat ministrul.

Acesta a prezentat măsurile drept parte a eforturilor de a facilita accesul pacienților la tratamente moderne, inclusiv în unități medicale din afara marilor centre universitare.

Proiectele se află în transparență decizională

Cele trei direcții anunțate de Ministerul Sănătății vizează finanțarea implantării defibrilatoarelor cardiace la Brașov, extinderea programului ATI în cinci spitale și introducerea unor proceduri endoscopice suplimentare.

Măsurile nu sunt încă adoptate, proiectele de ordin fiind puse în transparență decizională.