Alexandru Rogobete a vizitat spitale din Baia Mare, Cavnic, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus și Borșa, unde a discutat cu personalul medical și conducerile unităților despre problemele existente și soluțiile pentru îmbunătățirea activității.

La Spitalul de Recuperare Borșa, ministrul a anunțat că a ascultat personalul medical și cerut demisia conducerii actuale.

„Săptămâna viitoare voi numi un nou manager și un nou director medical, pentru a restabili dialogul cu echipele și buna funcționare a spitalului”, a transmis Alexandru Rogobete.

Potrivit publicației vasiledale.ro, la spital există un conflicy între conducere și o parte dintre medici.

Investiții în aparatura medicală la Baia Mare

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, ministrul a remarcat dotările centrului de imagistică și diagnostic, care dispune de PET-CT, SPECT-CT, RMN și computer tomograf.

Potrivit ministrului, investițiile realizate în ultimii doi ani au permis dezvoltarea capacității de diagnostic a spitalului.

Totodată, Rogobete a anunțat că săptămâna trecută a aprobat peste 20 de milioane de lei din bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziția celui de-al doilea accelerator liniar de radioterapie.

Investiția va crește capacitatea de tratament a spitalului, iar mai mulți pacienți oncologici din Maramureș și județele învecinate vor putea beneficia de radioterapie la Baia Mare.

Rogobete laudă spitalul din Vișeu de Sus

Ministrul Sănătății a apreciat organizarea Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, pe care l-a descris drept cel mai bine organizat spital orășenesc dintre cele vizitate.

„Este cel mai bine organizat spital orășenesc dintre cele pe care le-am vizitat și un exemplu de performanță pentru spitalele orășenești din România”, a transmis Alexandru Rogobete.

La Spitalul Municipal Sighetu Marmației, ministrul a vizitat corpurile renovate și a precizat că va ține cont de propunerile medicilor în următoarele modificări legislative.

La Baia Mare, la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie și la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, ministrul a remarcat rezultatele investițiilor realizate de Ministerul Sănătății și autoritățile județene, cu fonduri europene și de la bugetul local.