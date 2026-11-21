Întrebat, sâmbătă, la Digi24, dacă ar avea curajul să se interneze în oricare dintre spitalele publice din România, în calitate de pacient obișnuit, fără funcție sau relații, Alexandru Rogobete a răspuns afirmativ.

„Da. Și o spun cu toată sinceritatea”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a precizat că a fost pacient de mai multe ori în sistemul medical românesc.

„Am fost de mai multe ori, de asta vă spun, am fost pacient care a beneficiat de sistemul de sănătate de multe ori. (…) Cel mai neplăcut lucru care mi s-a întâmplat a fost o atitudine neadecvată a personalului medical”, a afirmat acesta.

Ministrul a explicat că s-a confruntat cu un limbaj nepotrivit și cu o atitudine de superioritate din partea unor cadre medicale

Accidentul suferit în Italia: „Am stat cam patru ore pe o targă”

Alexandru Rogobete a povestit că, în 2021, în timp ce participa la un congres european de anestezie, la Milano, a suferit un accident după ce s-a urcat pentru prima dată pe o trotinetă electrică.

„Eram la congresul european de anestezie și eram cu un prieten și m-a convins pentru prima dată să mă urc pe o trotinetă electrică. Și m-am urcat timp de două minute, trei minute, cam atât a durat. Nu-mi aduc aminte mare lucru. Accidentul a fost unul dur. M-am trezit la spital”, a relatat ministrul.

„Eram într-o unitate de primiri urgențe în mijlocul Milanului. În 2021. Și am stat cam patru ore pe o targă. Fără să vină nimeni la mine și urlam de durere”, a povestit Rogobete.

Ministrul a afirmat că medicii italieni au încercat ulterior o manevră medicală nepotrivită, fără anestezie, care i-ar fi agravat leziunea la umărul drept.

„Mi-au rupt umărul, practic. Umărul drept, complet. Și au aplicat o manevră care nu era potrivită pentru acea intervenție. Pe viu. Fără anestezie, fără absolut nimic. Mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit în terapie intensivă. Și în loc să-mi pună umărul la loc, l-au rupt de tot”, a susținut ministrul.

Operat timp de șapte ore și jumătate la București

După experiența din Italia, Alexandru Rogobete a revenit în România, unde a fost operat la Spitalul Militar Central din București.

„Drept dovadă, am venit la București. Șapte ore și jumătate intervenție chirurgicală la Spitalul Militar Central. O proteză pe care am purtat-o doi ani de zile, recuperare. Acum sunt bine”, a declarat Alexandru Rogobete.