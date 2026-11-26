Rogobete a subliniat importanța colaborării dintre Ministerul Sănătății și UNICEF în dezvoltarea programelor dedicate sănătății mamei și copilului, vaccinării, serviciilor medicale comunitare și sănătății mintale.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete a evidențiat rolul UNICEF în construirea unui sistem de sănătate orientat mai mult către prevenție și protejarea sănătății copiilor.

Accent pe protejarea sănătății copiilor

„Pentru Ministerul Sănătății, UNICEF a fost și rămâne un partener important în construirea unui sistem de sănătate care pune accent pe prevenție și pe protejarea sănătății copiilor”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în cei 35 de ani de parteneriat au fost dezvoltate proiecte și programe care au avut un impact direct asupra familiilor din România, în domenii esențiale precum sănătatea mamei și a copilului, vaccinarea, serviciile medicale comunitare integrate, prevenirea problemelor de sănătate mintală și sprijinirea adolescenților.

Schimbări necesare în sistemul medical

Ministrul Sănătății consideră că una dintre principalele schimbări necesare în sistemul medical românesc este trecerea de la intervenția ulterioară apariției bolii la identificarea timpurie a riscurilor și prevenirea acestora.

„Cred că una dintre cele mai importante schimbări pe care trebuie să le facem este să trecem de la un sistem care intervine atunci când apare boala la unul care previne, identifică riscurile din timp și ajunge la oameni acolo unde au cea mai mare nevoie de sprijin”, a subliniat Rogobete.

Acesta a insistat și asupra importanței investițiilor în prevenție, pe care nu le consideră doar o componentă a politicilor de sănătate, ci o condiție pentru dezvoltarea viitoare a societății.

Parteneriateletreuie dezvoltate

„Prevenția nu este doar o politică de sănătate, ci o investiție în viitorul copiilor noștri și în viitorul României”, a afirmat ministrul.

În mesajul său, Alexandru Rogobete a mulțumit reprezentanților UNICEF pentru parteneriatul și încrederea construite de-a lungul celor 35 de ani, dar și Administrației Prezidențiale și Mirabelei Grădinaru pentru implicarea și susținerea proiectelor dedicate sănătății și bunăstării copiilor.

Rogobete a transmis că parteneriatele dezvoltate până în prezent trebuie continuate și transformate în rezultate concrete pentru populație.

„Avem responsabilitatea să continuăm ceea ce am construit și să transformăm fiecare parteneriat într-un rezultat concret pentru oameni”, a mai precizat acesta, încheind mesajul cu un apel la responsabilitate față de generațiile viitoare: „Pentru că sănătatea copiilor de astăzi înseamnă România de mâine!”