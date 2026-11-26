Potrivit analizei Confederației Patronale Concordia, anul 2026 a fost marcat de ajustarea dezechilibrelor economice acumulate în anii anteriori, cu efecte asupra companiilor și gospodăriilor, în contextul creșterii taxelor și impozitelor, al scăderii puterii de cumpărare și al incertitudinii economice.

Cu toate acestea, consolidarea fiscală a început să producă rezultate: deficitul bugetar din primele nouă luni ale anului s-a situat la aproximativ 3,8% din PIB, cel mai bun rezultat pentru această perioadă din ultimii patru ani. Confederația Patronală Concordia apreciază că ținta anuală de 6,2% din PIB poate fi atinsă, dacă vor fi menținute sub control cheltuielile publice din ultimele luni ale anului.

„2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară”, a spus Paul Aparaschivei, director executiv Concordia.

El a atras atenția asupra faptului că anul viitor trebuie să aducă stabilitate politică și o utilizare mai eficientă a banilor publici, în locul unor noi taxe aplicate muncii și capitalului.

„Pentru a nu rămâne doar o pauză costisitoare, 2027 trebuie să aducă stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente în locul unor noi taxe pe muncă și capital și o absorbție rapidă a fondurilor europene”, a mai subliniat acesta.

Inflația rămâne o problemă, iar dobânzile ar putea scădea abia la jumătatea anului viitor

Analiza realizată de Concordia arată că deși inflația a coborât în timpul verii spre 6%, evoluția a fost determinată în mare parte de efecte statistice, iar în octombrie rata anuală a urcat din nou aproape de 7%. Banca Națională a României estimează o inflație de 7,4% la finalul anului.

În acest context, Concordia nu anticipează reduceri ale dobânzii-cheie, menținută la 6,5% pe parcursul anului 2026, înainte de jumătatea anului 2027.

La nivel european, economia s-a dovedit mai rezilientă decât estimările inițiale, cu o creștere prognozată de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro în 2026, potrivit prognozei de toamnă a BusinessEurope. În schimb, șocul energetic asociat conflictului din Orientul Mijlociu a avut efecte mai vizibile asupra prețurilor decât asupra activității economice.

Care este cel mai mare risc pentru 2027

Potrivit Concordia, unul dintre principalele riscuri pentru economia României în 2027 este costul finanțării statului. Toate cele trei mari agenții internaționale de rating mențin România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, în apropierea categoriei „junk”.

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%, iar datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB și ar urma să ajungă la 63,3% în 2027, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor.

„Spre deosebire de deficitul bugetar, dezechilibrul extern nu s-a corectat. Deficitul de cont curent a urcat la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul de anul trecut, în timp ce investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027, iar pentru companii riscul valutar a redevenit un cost real, care trebuie gestionat în contracte, finanțări și prețuri”, subliniază Concordia în analiza sa.

O altă provocare este încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026 la aproximativ 59 de miliarde de lei în 2027, diferența urmând să fie compensată printr-o absorbție mai rapidă a fondurilor de coeziune.

Chiar și așa, economia României ar putea reveni pe creștere anul viitor, dacă procesul de consolidare fiscală va continua. Comisia Europeană estimează un avans economic de 1,8% în 2027, în timp ce prognoza FMI indică o creștere de 2,2%.

Revenirea ar urma să fie susținută de reducerea inflației, primele scăderi ale dobânzilor, fondurile europene de coeziune și proiectele energetice, inclusiv Neptun Deep.

„O economie care pierde industrie înainte de a construi servicii cu valoare adăugată mare rămâne dependentă de consum și importuri. Energia competitivă, investițiile productive și recalificarea forței de muncă nu pot aștepta finalul consolidării fiscale”, a declarat Iulian Lolea, economist șef, Concordia.