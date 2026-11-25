Ministrul Mihai Ghigiu a declarat miercuri, la Euronews, că aproximativ 1,6-1,7 miliarde de euro din suma posibil suspendată reprezintă granturi, cu implicații pentru deficitul bugetar, iar aproape un miliard de euro nu mai poate fi recuperat din cauza unor reforme neîndeplinite.

Ministrul a subliniat că sumele sunt estimări ale autorităților române, întrucât Comisia Europeană nu a transmis încă o decizie oficială privind plățile.

„Din 6,4 miliarde de euro net, probabil undeva în jur de 3,4 miliarde de euro vor fi suspendate”

Întrebat despre fondurile pe care România le-ar mai putea încasa din PNRR, Mihai Ghigiu a explicat că ministerul a realizat o evaluare în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Comisia nu ne-a comunicat, vreau să fie foarte clar, nu ne-a comunicat oficial nicio cifră. Noi estimăm că din 6,4 miliarde de euro net, sumă net însemnând grant și împrumut, probabil undeva în jur de 3,4 miliarde de euro vor fi suspendate.”

Ministrul a precizat că diferența ar putea ajunge în România până la sfârșitul anului.

„Deci din 6,4, 3,4 probabil vor fi suspendate, urmând până la finalul anului, să primim restul de aproximativ, insist, pe estimări interne, de aproximativ 3 miliarde de euro.”

Ghigiu a insistat că autoritățile așteaptă decizia Comisiei Europene pentru cererile de plată 5 și 6, iar cuantumul final al sumelor suspendate nu este încă stabilit oficial.

Până la 1,7 miliarde de euro din granturi ar putea afecta deficitul bugetar

Ministrul Investițiilor a explicat că incertitudinile privind fondurile europene reprezintă unul dintre factorii luați în calcul la elaborarea rectificării bugetare.

„PNRR-ul e un element care determină cum va arăta situația macroeconomică la finalul acestui an, și va determina și deficitul.”

În ceea ce privește impactul asupra bugetului, Ghigiu a afirmat că Ministerul Finanțelor a inclus în estimările sale atragerea integrală a componentei de granturi.

„Știu sigur că Ministerul Finanțelor, cel puțin partea de grant, a cuprins-o că va fi atrasă integral, deci probabil din cele 3,4 miliarde de euro posibil suspendate, undeva în jur de 1,6-1,7 miliarde sunt grant, deci automat suma respectivă se va duce în deficit.”

Declarația ministrului indică un risc pentru ținta de deficit, în condițiile în care o parte din finanțarea nerambursabilă anticipată ar putea să nu mai fie încasată în acest an.

„Nu vreau să promit minuni”. Aproape un miliard de euro nu mai poate fi recuperat

Mihai Ghigiu a susținut că România are șanse să recupereze o parte dintre fondurile suspendate, dar a avertizat că există reforme care nu au fost îndeplinite și pentru care banii nu mai pot fi obținuți.

„Dacă ne referim la proiecția pe anul viitor, eu sunt optimist că o parte din această sumă suspendată o putem atrage, dar nici nu vreau să promit minuni.”

În schimb, ministrul a indicat situații în care investițiile au fost realizate, dar documentele justificative nu au convins Comisia Europeană.

„Practic, Ministerul Dezvoltării va trebui să ia toată baza de date, mii de poziții, să refacă cu toată acea bază de date, dar acolo avem șanse foarte mari să ne recuperăm banii, pentru că acea investiție a fost făcută, deci nu se pune problema să nu se fie făcut, doar că, din păcate, în aceste luni s-a pierdut timpul și în loc să avem documentele pregătite, acum încercăm să le refacem.”

România mai are două luni pentru documente justificative

Ministrul a precizat că România va beneficia de un termen suplimentar de două luni, calculat de la decizia Comisiei Europene, pentru a prezenta dovezi privind investițiile și reformele deja realizate.

„O să folosesc acest termen de sume suspendate pentru că România va avea la dispoziție încă două luni din momentul deciziei Comisiei pentru a contesta, pentru a aduce dovezi pentru acele reforme sau investiții care au fost făcute.”

Ghigiu a subliniat însă că termenul nu permite efectuarea unor reforme sau investiții noi.

„Insist pe ideea asta, nu mai putem face nici reforme, nici investiții. PNRR-ul s-a încheiat la 31 august, însă avem multe situații în care România n-a convins Comisia Europeană, fie prin documente, fie prin calitatea documentelor, nu a convins că a îndeplinit acele investiții.”

Ministrul a precizat că problemele identificate vizează șase jaloane și ținte în cererea de plată 5 și 32 în cererea de plată 6, potrivit evaluărilor prezentate în interviu.

El a dat exemplul Transelectrica, unde era necesar un audit extern care nu fusese finalizat la termen.

„Avem zone, spre exemplu, la Transelectrica, în care era nevoie de un audit extern, care nu a fost făcut, e în proces de a se realiza acel audit extern și acolo nu cred că vor fi probleme să recuperăm banii.”

Ministrul a reamintit că documentele justificative trebuiau pregătite până la 31 august, înaintea depunerii ultimei cereri de plată, la 30 septembrie.