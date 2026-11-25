Fosta candidată la Președinție a criticat dur decizia Curții Constituționale, pe care o consideră o lovitură dată democrației, și a susținut că lipsa unor explicații credibile avantajează AUR.

Lasconi a afirmat că anularea scrutinului a afectat încrederea cetățenilor în procesul electoral și a pus sub semnul întrebării modul în care instituțiile statului au gestionat situația.

Făcân referire la raportul prezentat de AUR, Lasconi a spus: „Sunt niste vuvuzele, nu au livrat nimic si nu o sa faca nimic. Mi-ar plăcea să-i văd la treabă, să văd ce fapte ar face concret pentru cetățeni, pentru români. (…) Una e să umbli cu steagul mână, să te duci să te pozezi în biserică, să faci pe credinciosul și să spui cât de mult îți iubești tu țara. Tu îți iubești țara când faci ceva concret pentru ea. Și ar fi bine să ne uităm cine sunt cu adevărat oamenii ăștia”.

Lasconi: „Cea mai gravă lovitură dată democrației din România”

Fosta candidată a susținut că CCR ar fi putut interveni în privința candidaturii lui Călin Georgescu fără să anuleze întregul scrutin prezidențial.

„Cea mai gravă lovitură dată democrației din România. CCR-ul putea să invalideze candidatura lui Georgescu. Eu sunt sigură că aceste alegeri au fost pierdute de mine”, a declarat Elena Lasconi.

Întrebată despre posibilitatea unei intervenții între cele două tururi, aceasta a continuat:

„Chiar după ce s-ar fi jucat turul doi, ar fi putut să facă lucrul ăsta pentru că nu au avut o campanie legală. Deci a fost o campanie ilegală cu multe minciuni. De ce nu au fost invalidate, de ce nu au fost anulate alegerile parlamentare?”

Lasconi a afirmat, de asemenea, că anularea prezidențialelor ar fi fost tratată diferit dacă Marcel Ciolacu ar fi reușit să intre în turul al doilea.

„Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu s-ar fi anualat alegerile”, a susținut aceasta.

Solicitată să își argumenteze afirmația, a invocat decizia CCR de renumărare a voturilor: „În primul rând, pe decizia CCR-ului de renumărare. Au crezut că îl salvează și intră în turul doi, ca să iasă președinte.”

Despre raportul promis de Nicușor Dan: „Cine o să dea cu subsemnatul?”

Elena Lasconi și-a exprimat neîncrederea că raportul promis de Nicușor Dan va aduce clarificările așteptate privind anularea alegerilor.

„Eu nu știu dacă o să mai trăim ca să aflăm lucrul ăsta. Raport cred că nu o să avem, sau o să fie ceva, o rușine, de care o să râdă toată lumea”, a afirmat fosta candidată.

Întrebată de ce este atât de sceptică, Lasconi a răspuns:

„Așa cum sunt sigură că nu am văzut cu nume și prenume ce teroriști au fost la Revoluție. Exact din același motiv.”

Ulterior, aceasta a revenit asupra întrebării privind asumarea concluziilor unui eventual document oficial.

„Cine o să dea cu subsemnatul că într-adevăr așa a fost?”, a întrebat Lasconi. „Cine își va asuma?”, a adăugat ea.

Întrebată de ce consideră că Nicușor Dan a promis prezentarea unui asemenea raport, fosta candidată a răspuns: „Nu știu. Atât îl duce capul.”

„Cred că îi ajută pe cei de la AUR chestia asta”

Lasconi a susținut că incertitudinile privind anularea alegerilor și eventuala neprezentare a raportului promis de președinte ar putea avantaja politic AUR.

„Nu știu, cred că îi ajută pe cei de la AUR chestia asta. Poate că el este un susținător al AUR, al PSD, am văzut că e. Dar poate că singurii care au de câștigat din treaba asta și el nu o să vină cu raportul, sunt cei de la AUR”, a declarat aceasta.

Fosta candidată a apreciat că decizia de anulare a scrutinului a contribuit și la consolidarea imaginii politice a lui Călin Georgescu.

„Asta o să-i coste foarte mult pentru că au transformat un candidat într-un martir”, a afirmat Lasconi.

„Sunt foarte mulți români care nu mai cred în puterea votului lor”

Elena Lasconi a insistat că principala consecință a anulării alegerilor nu privește propria candidatură, ci pierderea încrederii publice în instituții.

„Aici nu este victimă Elena Lasconi. Aici sunt victime peste șase milioane de români care nu o să mai meargă la vot. Pentru că nu mai au încredere în votul lor. Pentru că dacă sistemul decide că nu-i convine cine este candidat, ei o să facă asta. Și sunt foarte mulți români care nu mai cred în puterea votului lor”, a declarat aceasta.

Fosta candidată a apreciat că dezamăgirea alegătorilor a creat un climat în care explicațiile instituționale sunt tot mai greu acceptate.

„Nu mai contează adevărul, contează doar percepțiile. O ducem rău. Oamenii nu mai au încredere în clasa politică, așa că poate să apară orice sectant care să zică din cărți orice. Mai degrabă îl cred pe el. Sunt mulți oameni dezamăgiți.”

Lasconi a adăugat că nemulțumirea unei părți a electoratului nu se explică exclusiv prin susținerea pentru Călin Georgescu, ci și prin respingerea clasei politice tradiționale.

„Unii pur și simplu s-au săturat să vadă la televizor aceiași politicieni care se ceartă, care nu reușesc să se unească, dar să facă lucruri bune pentru țara asta”, a afirmat ea.