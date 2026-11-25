„Media Uniunii Europene privind timpul de așteptare al pacientului pentru accesul la medicație inovativă este undeva la 500 de zile. În România este de 1.000 de zile. Acest decalaj înseamnă că unii pacienți, cu boli foarte grave, s-ar putea să nu mai apuce să beneficieze de tratament”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, miercuri, la Realitatea Plus.

„Am avut un caz concret de fibroză chistică, nu voi da nume și prenume, pentru că nu despre asta este vorba, care a așteptat doi ani și jumătate pentru o extindere de tratament”, a povestit ministrul.

Marți, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect care prevede introducerea a 41 de medicamente noi în lista celor gratuite și compensate și extinderea accesului la alte cinci medicamente.

Oficialul a afirmat că în mandatul său anterior a realizat două actualizări ale listei medicamentelor compensate, care au inclus peste 80 de medicamente noi și extinderi ale indicațiilor terapeutice. Cea mai recentă actualizare reprezintă o nouă etapă în acest proces.

Potrivit Ministerului Sănătății, cele trei actualizări inițiate în ultimele 12 luni însumează 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice.

Noile tratamente vizează, printre altele, mai multe forme de cancer, leucemie mieloidă acută, mielom multiplu, boli rare, afecțiuni cardiovasculare, neurologice și renale. Printre noutăți se numără terapii pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne, tratamente pentru boala Pompe și fenilcetonurie, dar și includerea unei terapii pentru pacienții cu mucopolizaharidoză de tip VI.

„Un euro investit în inovație întoarce patru euro în economie”

Rogobete a susținut că introducerea mai rapidă a medicamentelor inovatoare nu trebuie privită exclusiv ca o cheltuială suplimentară pentru sistemul de sănătate, ci și ca o investiție care poate reduce costurile pe termen lung.

„Un euro investit în inovație întoarce, într-un ciclu de trei-patru ani, în sistemul economic patru euro”, a afirmat ministrul.

El a explicat că medicamentele moderne pot avea efecte mai rapide.

„Asta înseamnă spitalizare mai scurtă. Asta înseamnă costuri mai mici pentru îngrijirea lui. Înseamnă mai puține complicații și mai puțini bani investiți în complicațiile pe care le face. Și, foarte important, înseamnă întoarcerea lui în sistem cât mai repede”, a explicat Rogobete.

Ministrul a criticat și abordările anterioare în politica medicamentului, făcând referire la ideea că statul ar trebui să cumpere variante mai ieftine, considerate suficient de apropiate ca efect de tratamentele inovatoare.

El a susținut că o astfel de abordare nu poate înlocui o strategie pe termen lung, care să țină cont de particularitățile sistemului medical și de nevoile pacienților.

„Screeningul nu se face doar pe hârtie”. Rogobete critică banii cheltuiți pe proiecte fără infrastructură

Ministrul a mai afirmat că România a cheltuit ani la rând zeci de milioane de euro pentru proiecte-pilot, instruirea medicilor și realizarea de materiale informative, fără să investească suficient în infrastructura necesară pentru ca programele să poată funcționa în practică.

„Am aruncat zeci de milioane de euro pe la INSP, pe tot felul de proiecte-pilot făcute cu bani europeni. Am instruit doctorii și la munte, și la mare, de vreo trei ori, despre cum să facă screening. S-au făcut cărți, broșuri, materiale, metodologii. Inaplicabile, pentru că au fost scrise de unii care nu au fost în spital niciodată, de exemplu”, a declarat Rogobete.

Ministrul a explicat că depistarea timpurie a bolilor nu poate fi organizată doar prin campanii de informare și documente, în lipsa echipamentelor și laboratoarelor necesare.

„Eu nu pot să fac screening mamar pentru cancerul de sân dacă n-am mamografe. De-abia acum doi ani s-au cumpărat mamografe și a început să se extindă rețeaua, încă nu suficient. Mai e nevoie de investiții”, a spus oficialul.

În mandatul anterior, Ministerul Sănătății a lansat programe naționale de screening pentru cancerul mamar, colorectal și de col uterin. Următorul obiectiv este introducerea screeningului pentru cancerul pulmonar, începând de anul viitor.

Ministrul a susținut că responsabilitatea pentru lipsa prevenției nu trebuie transferată pacienților sau medicilor.

„Nu pacienții sunt de vină. Ci lipsa de viziune a sistemului”, a afirmat Rogobete.

Românii ar putea primi scrisori acasă pentru a fi chemați la screening

Una dintre schimbările pe care ministrul dorește să le introducă începând de anul viitor este un sistem de screening programat, după un model care funcționează în Belgia.

Rogobete a descris un mecanism prin care persoanele eligibile ar fi identificate în funcție de vârstă și ar primi acasă o notificare prin care li se recomandă efectuarea unor investigații preventive.

Ca exemplu, ministrul a vorbit despre un bărbat care împlinește 45 de ani și care ar urma să primească o scrisoare din partea Ministerului Sănătății sau a Casei de Asigurări de Sănătate, prin care este informat că poate beneficia de screening pentru cancerul colorectal.

Notificarea ar urma să conțină și o listă cu unitățile medicale din județul respectiv care au capacitatea de a efectua investigațiile.

Persoana ar avea la dispoziție șase luni pentru a se programa, fără să fie necesară efectuarea investigației imediat după primirea scrisorii. Serviciul medical ar urma să fie decontat de stat.

„Screeningul programat nu trebuie făcut de pe o zi pe alta. Este vorba de evaluare periodică. El se programează acolo, se duce, își face screeningul, iar Ministerul Sănătății plătește serviciul respectiv”, a explicat ministrul.

Acoperire națională, în maximum patru ani

Acesta consideră că un asemenea sistem ar permite acoperirea treptată a întregii țări, într-un interval de doi, trei sau patru ani.

Modelul ar urma să fie extins și la celelalte programe de screening, astfel încât persoanele eligibile să nu mai fie nevoite să afle singure unde pot face investigațiile și cum pot beneficia de ele.

Rogobete a insistat că dezvoltarea prevenției și a accesului la tratamente moderne necesită investiții, planificare și continuitate administrativă, nu doar proiecte-pilot sau campanii punctuale.

„Pentru asta ai nevoie de viziune și ai nevoie de răbdare să asculți și să înțelegi particularitatea fiecărui sistem. Și mă refer la sănătate”, a conchis ministrul.