„Moțiunea depusă de USR și PNL a trecut. Așteptăm demisia ministrului Sănătății, conform standardelor politice din PSD proclamate atunci când ministra USR a deranjat prea mult. Dl Rogobete trebuie să plece de la minister și să își dedice timpul pasiunii de a face videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier”, a transmis Dominic Fritz, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul USR invocă declarațiile lui Grindeanu

Liderul USR a amintit de o declarație făcută în luna martie de Sorin Grindeanu, în contextul unei moțiuni îndreptate împotriva fostei ministre a Mediului, Diana Buzoianu.

„Rogobete, demis de parlament! Ce zice Grindeanu? “Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la anumite schimbări”. Ah, nu. Așa a spus în martie, despre Diana Buzoianu. Acum o să vină cu ceva nino-nino dând vina pe USR”, a notat Fritz.

Critici privind criza medicamentelor

Președintele USR susține că ministrul trebuie să răspundă pentru modul în care au fost tratați pacienții bolnavi de cancer, pentru gestionarea fondurilor europene destinate construirii de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale, amintind că se află în conducerea Ministerului Sănătății de cinci ani.

„Problemele din Sănătate sunt reale și afectează milioane de români. Alexandru Rogobete trebuie să răspundă pentru felul în care a tratat pacienții cu cancer, pentru miliardele de euro din PNRR puse în pericol sau pierdute pentru construcția de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale. E în fruntea Ministerului Sănătății din 2021, întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru în două rânduri. A avut și timp, și resurse”, a transmis Fritz.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR prin care se solicita demiterea ministrului Rogobete (PSD), a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, cu 151 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă și 17 abțineri.