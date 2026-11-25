Moțiunea simplă depusă de PNL și USR prin care se solicita demiterea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților.

Aceasta a fost adoptată cu 151 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă și 17 abțineri. UDMR a anunțat că se va abține de vot, iar AUR a votat „pentru” moțiune.

Inițiatorii legii i-au cerut demisia lui ministrului Sănătății, după rezultatul votului din Camera Deputaților.

„Plecați acasă, sunteți o rușine”, a declarat Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Moțiunea a avut în spate 70 de semnături din partea aleșilor PNL și USR, care au inițiat demersul legislativ, după un scandal legat de lipsa din farmacii a unor medicamente destinate pacienților oncologici.

Reacția ministrului

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că nu va pleca din funcție.

„Nu mai urlați că faceți roșu în gât și consumați banii în sistemului. Un singur lucru vreau să zic. Dincolo de circul care-i caracterizează, pentru că doar atât știu să facă, nu am cum să-mi dau demisia în fața unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații.

Nu am cum să-mi dau demisia de o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată”, a declarat Alexandru Rogobete, de la tribuna Parlamentului.

În urma acestei moțiuni, Rogobete ar putea fi demis din funcția de ministru al Sănătății, însă doar dacă premierul Luca Niculescu va lua această decizie.

Miercuri a fost dezbătută prima moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Niculescu. În executivul anterior, condus de Ilie Bolojan, mai mulți miniștri au fost vizați de moțiuni simple, însă niciunul nu a fost demis și nici nu și-a dat demisia în urma demersurilor din legislativ.