Solicitarea de înființare a unei comisiei de anchetă privind utilizarea resurselor SPP de către fostul premier Ilie Bolojan la nunta fiicei sale a fost supusă votului final, miercuri, în plenul Camerei Deputaților.

Au fost 146 de voturi „pentru”, 98 „împotrivă” și opt abțineri.

Demersul vine după ce în spațiul public au apărut imagini în care președintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi utilizat mașina Serviciului de Pază și Protecție pentru a transporta unii invitați de la aeroport la nunta fiicei sale din data de 14 noiembrie, eveniment care a avut loc la Oradea.

70 de aleși ai Camerei Deputaților au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă, care să decidă în ce măsură fostul premier Ilie Bolojan a procedat în măsura legii atunci când a folosit resursele SPP pentru transport la nunta fiicei sale.

Potrivit legii, fostul premier beneficiază de serviciile de protecție și pază pentru încă doi ani de la încheierea mandatului.

Parlamentarii din comisia de anchetă îi vor chema pe cei implicați în incidentul de la nunta din Oradea în fața aleșilor. Aceștia le vor adresa întrebări, la care cei chemați pot răspunde, legat de:

stabilirea temeiului juridic și a întinderii măsurilor de protecție asigurate de SPP fostului prim-ministru Ilie Bolojan la data evenimentului privat desfășurat la Oradea la 14 noiembrie 2026 cu ocazia căsătoriei fiicei fostului prim-ministru, inclusiv a condițiilor în care personalul și mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat;

stabilirea, pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile, a deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecție în legătură cu evenimentul menționat, inclusiv verificarea preluării și transportului unor invitați de la Aeroportul Oradea, a destinației și scopului fiecărei deplasări, precum și a prezenței fostului prim-ministru la bord;

stabilirea, pentru fiecare deplasare sau activitate de sprijin logistic constatată, a persoanelor care au solicitat, dispus, aprobat și executat măsura, după caz, precum și verificarea existenței și conținutului unei eventuale solicitări formulate de fostul prim-ministru Ilie Bolojan, direct sau prin intermediul altei persoane;

verificarea dacă transportul invitaților sau alte activități de sprijin logistic, în măsura în care se confirmă, au avut o justificare în cadrul misiunii de protecție ori au reprezentat servicii în beneficiul unor terți, precum și verificarea temeiului juridic și a respectării normelor interne aplicabile în fiecare situație;

identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările și activitățile verificate și, dacă se constată utilizări în afara misiunii de protecție, evaluarea costurilor aferente acestora;

formularea, după caz, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate și de sesizare a autorităților competente;

verificarea oricăror alte aspecte rezultate din lucrările comisiei care au legătură directă cu obiectul anchetei și sunt relevante pentru stabilirea situației de fapt și de drept.

Reacția lui Bolojan

Într-un interviu acordat săptămâna trecută la postul Digi24, fostul premier Ilie Bolojan a fost întrebat despre această situație și a respins acuzațiile privind folosirea abuzivă a resurselor SPP.

„Nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază, dar dacă refuz asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, spunea Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Digi24.