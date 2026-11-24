„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook, după o întâlnire cu reprezentanții primarilor PNL de comune.

Acesta consideră că reforma nu se poate limita la administrația locală și că este necesară intervenția în principalele sisteme publice.

„Trebuie puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, pe care am adoptat-o la începutul anului și de care PSD fuge. Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului. Următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate”, a afirmat Bolojan.

Critici la adresa PSD

Bolojan a criticat și PSD, partid pe care îl acuză că a blocat reformele administrative propuse în timpul fostei coaliții de guvernare.

„În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării”, a susținut liderul PNL.

Referindu-se la propunerea social-democraților privind comasarea voluntară a comunelor, Bolojan a afirmat că aceasta nu reprezintă o reformă administrativă propriu-zisă, în condițiile în care legislația actuală permite deja un astfel de proces.

„Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite și acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga”, a scris Bolojan.

„Comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța”

Liderul liberal consideră că reducerea cheltuielilor administrative ar putea fi realizată și prin alte măsuri, fără comasarea localităților, enumerând reducerea numărului de consilieri locali și a indemnizațiilor acestora, renunțarea la funcțiile de viceprimar și de consilier personal în localitățile mici, precum și eliminarea posturilor considerate inutile.

Bolojan a criticat și facilitatea fiscală prevăzută pentru localitățile care acceptă comasarea, respectiv reducerea impozitelor locale cu 50% timp de cinci ani.

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”, a întrebat liderul PNL.

Acesta a susținut că propunerea social-democraților nu oferă o perspectivă de dezvoltare și nu răspunde problemelor structurale ale administrației.

„PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”, a mai transmis Bolojan.

Acuză social-democrații de „compromiterea ideii de reformă”

Bolojan a mai acuzat PSD că încearcă să ascundă lipsa unor soluții pentru problemele bugetare ale țării.

„Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil. Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, a conchis președintele PNL.

Bolojan a precizat că a discutat aceste teme cu reprezentanții primarilor liberali de comune, despre care a spus că este încântat de „implicarea și profesionalismul lor”. El a susținut că reorganizarea administrației trebuie realizată pe baza unor criterii obiective și să aibă drept rezultat servicii publice mai bune și utilizarea mai eficientă a resurselor.