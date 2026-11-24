Social-democratul a explicat, marți că stabilirea unui prag de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate înlocui o analiză complexă a situației fiecărei localități. De asemenea, Mihai Fifor a subliniat că există diferențe importante între comunele izolate și cele situate în apropierea marilor orașe.
„România de astăzi nu mai este România anului 1968. Demografia s-a schimbat profund, economia s-a restructurat, unele comunități au prosperat, altele s-au depopulat. Arhitectura administrativă a rămas însă, în esență, aceeași”, a scris deputatul PSD.
Fifor consideră că viitoarele structuri administrative trebuie stabilite împreună cu locuitorii și reprezentanții autorităților locale. Soluțiile identificate la nivel local ar urma să fie integrate într-un plan național de reorganizare.
„Nu putem decide viitorul comunităților fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele. Cetățenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleșii lor să construiască, împreună cu aceștia, soluții adaptate realităților din teren”, a precizat acesta.
„Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei”, a explicat deputatul, amintind că proiectul PSD prevede șase criterii de evaluare a localităților: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale.
Acesta a arătat că discuțiile privind pragurile demografice trebuie să țină cont și de poziția geografică a localităților și de condițiile specifice fiecărei comunități.
„O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban”, a adăugat social-democratul.
Fifor a subliniat că obiectivul reformei nu este simpla reducere a numărului de primării, ci diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre comunități, îmbunătățirea serviciilor publice și crearea condițiilor necesare unor investiții consistente.
„România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi. Are nevoie de un stat care funcționează mai bine”, a menționat deputatul PSD.
Prima etapă presupune unirea voluntară a localităților mici, măsură pentru care Ministerul Dezvoltării a pus deja în consultare publică un proiect de ordonanță, iar cea de-a doua vizează reorganizarea administrativ-teritorială la nivel național.