Social-democratul a explicat, marți că stabilirea unui prag de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate înlocui o analiză complexă a situației fiecărei localități. De asemenea, Mihai Fifor a subliniat că există diferențe importante între comunele izolate și cele situate în apropierea marilor orașe.

„România de astăzi nu mai este România anului 1968. Demografia s-a schimbat profund, economia s-a restructurat, unele comunități au prosperat, altele s-au depopulat. Arhitectura administrativă a rămas însă, în esență, aceeași”, a scris deputatul PSD.

Cetățenii, implicați în reorganizarea localităților

Fifor consideră că viitoarele structuri administrative trebuie stabilite împreună cu locuitorii și reprezentanții autorităților locale. Soluțiile identificate la nivel local ar urma să fie integrate într-un plan național de reorganizare.

„Nu putem decide viitorul comunităților fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele. Cetățenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleșii lor să construiască, împreună cu aceștia, soluții adaptate realităților din teren”, a precizat acesta.

Comasarea, în funcție de specificul localităților

„Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei”, a explicat deputatul, amintind că proiectul PSD prevede șase criterii de evaluare a localităților: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale.

Acesta a arătat că discuțiile privind pragurile demografice trebuie să țină cont și de poziția geografică a localităților și de condițiile specifice fiecărei comunități.

„O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban”, a adăugat social-democratul.

„România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi”

Fifor a subliniat că obiectivul reformei nu este simpla reducere a numărului de primării, ci diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre comunități, îmbunătățirea serviciilor publice și crearea condițiilor necesare unor investiții consistente.

„România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi. Are nevoie de un stat care funcționează mai bine”, a menționat deputatul PSD.

Prima etapă presupune unirea voluntară a localităților mici, măsură pentru care Ministerul Dezvoltării a pus deja în consultare publică un proiect de ordonanță, iar cea de-a doua vizează reorganizarea administrativ-teritorială la nivel național.