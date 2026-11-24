Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 24 noiembrie, un mesaj referitor la vizita premierului Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, la Palatul Cotroceni, subliniind importanța relațiilor istorice dintre cele două state.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a evidențiat legăturile de prietenie dintre România și Armenia, construite de-a lungul timpului pe respect reciproc, valori comune și relații istorice solide.

„Mă bucur să îl primesc pe prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, la Palatul Cotroceni. Țările noastre sunt unite printr-o prietenie îndelungată și strânsă, bazată pe respect reciproc, valori comune și legături istorice solide”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a apreciat că instituirea parteneriatului strategic reprezintă o modalitate potrivită de a marca aniversarea a 35 de ani de relații diplomatice dintre cele două țări.

Glad to welcome the Prime Minister of the Republic of Armenia, @NikolPashinyan, to #CotroceniPalace. Our countries are bound by a long-standing and close friendship, rooted in mutual respect, shared values, and solid historical ties. As we mark 35 years of diplomatic relations, the establishment of our Strategic Partnership is the most fitting celebration. I am convinced that, through our joint efforts, we will advance our political dialogue and turn this Strategic Partnership into a real instrument for deepening our relationship across the board, for the benefit of our citizens and the entire region. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 24, 2026

România și Armenia vor să intensifice dialogul politic și cooperarea bilaterală

Potrivit șefului statului, noul cadru de colaborare ar urma să contribuie la dezvoltarea dialogului politic și la aprofundarea relațiilor româno-armene în mai multe domenii.

Nicușor Dan și-a exprimat convingerea că eforturile comune ale celor două state vor permite transformarea parteneriatului strategic într-un instrument concret de cooperare, cu rezultate pentru cetățenii ambelor țări.

„Sunt convins că, prin eforturile noastre comune, vom avansa dialogul politic și vom transforma acest parteneriat strategic într-un instrument real pentru aprofundarea relației noastre în toate domeniile, în beneficiul cetățenilor noștri și al întregii regiuni”, a mai afirmat președintele României.

Un nou capitol în relațiile dintre București și Erevan

Anunțul privind parteneriatul strategic vine într-un moment simbolic pentru relațiile dintre România și Armenia, cele două state marcând 35 de ani de legături diplomatice.

Relațiile româno-armene au și o importantă dimensiune istorică și culturală, susținută inclusiv de prezența comunității armene în România, una dintre comunitățile cu tradiție îndelungată în țara noastră.

Instituirea parteneriatului strategic ar putea oferi un cadru pentru extinderea cooperării politice, economice și culturale, în funcție de prioritățile pe care cele două guverne le vor stabili.

Președintele a subliniat că obiectivul principal este dezvoltarea unei relații bilaterale mai strânse, ale cărei beneficii să se reflecte atât asupra cetățenilor români și armeni, cât și asupra regiunii.