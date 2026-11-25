Premierul Luca Niculescu a reacționat miercuri, la scurt timp după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, inițiată de USR și PNL, a fost adoptată în plenul Camerei Deputaților.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul a subliniat că respectă dreptul parlamentarilor de a iniția astfel de demersuri și a precizat că în ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical.

„Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice. Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții. Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

În acest sens, el a anunțat că la prima rectificare bugetară de la preluarea conducerii Executivului, a alocat o finanțare considerabilă pentru asigurarea continuității serviciilor medicale.

„La rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor”, a explicat acesta.

În plus, premierul a precizat că susține demersurile făcute de ministrul Sănătății pentru ca serviciile medicale să fie mai calitative, iar pacienții să beneficieze de tratamentele necesare.