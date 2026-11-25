Diana Buzoianu a declarat că Alexandru Rogobete ar trebui să plece din funcție în urma adoptării moțiunii simple, dar și din cauza problemelor cu care se confruntă în continuare pacienții din România. Deputata USR a atras atenția că există în continuare persoane care nu găsesc medicamentele de care au nevoie și pacienți care sunt nevoiți să vină cu medicamente și materiale medicale de acasă pentru a putea fi tratați în spitale.

„Domnul Rogobete trebuie să-și dea demisia, nu doar pentru că a trecut astăzi această moțiune simplă. (…) În momentul acesta în care noi discutăm sunt în continuare mii de români care își caută farmacii care să aibă medicamentele de care ei au nevoie. Știm deja că avem pacienți care trebuie să vină de acasă cu materiale, cu medicamente, ca să fie tratați în spitalele din România”, a afirmat Diana Buzoianu.

Deputata USR și fosta ministră a Mediului a susținut că pacienții au drepturi prevăzute în legislație, dar că acestea nu sunt respectate întotdeauna în realitate. Ea a criticat și modul în care ministrul gestionează sesizările privind lipsa medicamentelor și problemele din spitale.

Buzoianu a făcut referire la platforma prin care pacienții ar fi trebuit să poată semnala lipsa medicamentelor, despre care a spus că nu a fost repusă în funcțiune. În schimb, potrivit deputatei, Alexandru Rogobete îi îndrumă pe pacienți să își exprime nemulțumirile în secțiunea de comentarii de pe rețelele sociale.

„Domnul Rogobete a creat o altă platformă, mult mai modernă așa pentru noi, secțiunea dumneavoastră de comentarii, căci acolo îi indică domnul Rogobete oricărui pacient care are vreo problemă să se ducă să scrie de lipsa unor medicamente, de ororile care se întâmplă în spitale”, a declarat aceasta.

Deputata USR l-a acuzat pe ministru și de cenzurarea comentariilor critice publicate de pacienți, susținând că persoanele care semnalează probleme nu primesc posibilitatea de a-și face cunoscute nemulțumirile. Ea a avertizat că nemulțumirile pacienților ar putea duce la proteste în fața Ministerului Sănătății.

„În momentul în care un ministru își permite să închidă așa și să cenzureze așa vocea unor pacienți, nu mai este mult timp până când foarte mulți români vor merge în fața ministerului să-și ceară drepturile”, a afirmat Diana Buzoianu.

Totodată, aceasta a susținut că Alexandru Rogobete nu poate fi separat de problemele actuale ale sistemului sanitar, având în vedere că a ocupat timp de cinci ani o poziție la nivelul conducerii Ministerului Sănătății.

Raluca Turcan: Testarea HPV și tratamentul trebuie incluse în contractul-cadru

Deputata PNL Raluca Turcan a declarat că moțiunea simplă a vizat, în realitate, starea sistemului de sănătate și modul în care Alexandru Rogobete a gestionat problemele din acest domeniu. Aceasta a susținut că ministrul a fost sancționat pentru incompetență și pentru lipsa unor măsuri concrete.

Turcan a prezentat și câteva dintre problemele pe care le consideră prioritare pentru sistemul sanitar. Printre acestea se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă din spitale, finanțarea serviciilor medicale, verificarea stocurilor de medicamente și introducerea unui mecanism prin care lipsurile să fie monitorizate și acoperite la timp.

„Stocurile de medicamente trebuie verificate și creat mecanismul prin care orice lipsă de medicament să fie monitorizată și acoperită la timp”, a afirmat deputata PNL.

De asemenea, Raluca Turcan a readus în discuție necesitatea includerii testării HPV și a tratamentului pentru pacientele cu rezultate pozitive în contractul-cadru, astfel încât femeile să aibă acces mai ușor la investigații și tratament.

„Testarea HPV și tratamentul în urma unui rezultat pozitiv trebuie să fie incluse în contractul-cadru, pentru că femeile sunt purtate pe drumuri pentru un test pe care, dacă și-l fac, pot să prevină cancerul și să trăiască”, a declarat aceasta.

Deputata a susținut că activitatea unui ministru nu trebuie evaluată în funcție de prezența pe rețelele sociale, ci prin rezultatele concrete obținute în minister.

Ciprian Dobre: România merită un ministru și nu o glumă în calitate de ministru al Sănătății

Deputatul PNL Ciprian Dobre a criticat, la rândul său, activitatea lui Alexandru Rogobete, pe care l-a acuzat de lipsă de seriozitate în gestionarea Ministerului Sănătății. Acesta a făcut referire la aparițiile ministrului pe Instagram și Facebook, inclusiv la imaginile în care acesta a prezentat mâncarea servită într-un spital județean.

„Dumnealui s-a dat pe Instagram, s-a dat pe Facebook și a mâncat somon prin spitalele României, lăudând bucătarul-șef de la un spital județean”, a declarat Ciprian Dobre.

Liberalul a susținut că rapiditatea cu care Parlamentul a adoptat moțiunea împotriva ministrului reprezintă un semnal privind nemulțumirea față de activitatea acestuia. Totodată, el a cerut PSD să propună un înlocuitor cu o pregătire profesională solidă și experiență în domeniul medical.

„PSD va trebui să propună în locul acestui Rogobete un ministru cu o carieră profesională solidă în spate. Acești non-profesioniști care nu-și termină nici măcar rezidențiatul într-o carieră profesională, cum este cea de medic, cred că trebuie să rămână, așa ca astăzi, la marginea sistemului medical, învățând de la profesioniști din sănătate”, a afirmat deputatul PNL.

Ciprian Dobre a mai spus că Parlamentul a transmis un mesaj de fermitate față de ceea ce a numit impostură și a susținut că Ministerul Sănătății are nevoie de o conducere competentă.

„Ministerul Sănătății, sistemul de sănătate, într-adevăr merită un ministru și nu o glumă în calitate de ministru al Sănătății”, a conchis deputatul.