Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, după ce moțiunea simplă depusă de PNL și USR a fost adoptată în plenul Camerei Deputaților, că nu va demisiona din funcție. El a lansat critici dure la adresa USR.

„Am răspuns tuturor acuzațiilor. A avut loc votul, votul a trecut, practic moțiunea a trecut. (…) Cu toate că moțiunea a trecut, nu-mi voi da demisia din funcția de Ministru al Sănătății pentru că nu pot da curs unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat românilor o datorie de un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu-mi pot da demisia după o moțiune scrisă de bufonii și circarii de la USR care doar cu asta se ocupă în Parlamentul României și care nu au făcut niciodată nimic pentru România”, a spus Rogobete după ce moțiunea a trecut.

Cei care astăzi mă critică și să tăvălesc pe jos prin Parlamentul României invocând grija față de pacient sunt cei care până acum 4 săptămâni aplaudau tăierile făcute de Bolojan, care au dus la blocarea sistemului de sănătate. Cum își poate imagina cineva că la trei săptămâni de la renumirea mea în funcția de ministru, brusc dispar medicamentele din România? Asta este rezultatul crizelor din ultimele 6-7 luni de zile care au dus la această problemă”, a explicat Rogobete.

Atacuri la adresa USR și PNL

În discursul său din timpul dezbaterii moțiunii în plenul Camerei Deputaților, minsitrul Sănătății a lansat mai multe atacuri la adresa PNL și USR,

„O să fac publice toate rezultatele Corpului de Control și vă voi arăta toate cabinetele medicale private protejate de PNL-iști unde se decontează servicii medicale fictive din banii românilor. De asta vă e frică. Să vorbim puțin de PNRR și de investițiile în sănătate. 24 de șantiere aflate în construcție, 8 din ele finalizate, în 7 din ele se tratează deja pacienți. Și nu este meritul vostru ăsta”, a spus el.

Moțiunea simplă a fost adoptată cu 151 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă și 17 abțineri.

În urma acestei moțiuni, Rogobete ar putea fi demis din funcția de ministru al Sănătății, însă doar dacă premierul Luca Niculescu va lua această decizie.