Ministrul Sănătății vine în Parlament miercuri, de la ora 10:00. Moțiunea simplă care îl vizează va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților.

70 de deputați din PNL și USR au semnat moțiunea simplă, după un scandal pe tema lipsei unor medicamente destinate pacienților oncologici din farmacii.

Titlul moțiunii este „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic”. Actualul ministru al Sănătății a acuzat cele două partide care au depus-o că nu și-ar fi scris singure moțiunea, ci ar fi lăsat sarcina în mâinile unui europarlamentar USR, fost ministru al Sănătății, care nu are nicio calitate în Parlamentul României.

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