Ministrul Sănătății acuză partidele care au inițiat o moțiune simplă împotriva sa că nu și-ar fi scris singure textul demersului parlamentar.

Alexandru Rogobete susține chiar că un fost ministru USR al Sănătății, care în prezent nu este membru în Parlamentul României, ar fi redactat moțiunea simplă.

„Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile.

De altfel, chiar domnul Voiculescu susține public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moțiune”, a transmis Rogobete, printr-o postare pe Facebook. PNL și USR au inițiat, în urmă cu o săptămână, o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, după scandalul în care oficialul a negat lipsa unor medicamente destinate pacienților oncologici din farmacii.

„Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea”

Ministrul Sănătății spune că va veni în Parlament și va prezenta date concrete despre sistemul de sănătate românesc. Acesta a lansat și un atac pe tema vaccinurilor Pfizer, achiziționate în perioada pandemiei în cantități mult mai mari decât avea România nevoie.

„Moțiunea simplă de mâine este un instrument parlamentar și democratic pe care îl respect. Însă Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu. Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte.

Sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi.

Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea! Tot așa ați procedat și când au fost aprobate achizițiile uriașe de vaccinuri? Tot la comandă, fără să vă puneți întrebări? Cine își asumă datoria de 1 miliard de euro lăsată de voi românilor?”, a mai scris Rogobete pe Facebook.

Ministrul adresează trei întrebări

Alexandru Rogobete a adresat public, în postarea sa, și trei întrebări pentru parlamentarii care au semnat demersul din legislativ, legate de persoana care a scris textul moțiunii simple.

„În ce calitate scrie Vlad Voiculescu moțiuni pentru Parlamentul României, în condițiile în care nici măcar nu este membru al acestui Parlament? Vă scrie și declarațiile politice? Vă pregătește și intervențiile parlamentare? Vă face și temele?

Ați fost aleși să reprezentați cetățenii României, nu să deveniți simpli notari care parafează o moțiune al cărei autor este Vlad Voiculescu.

Unde mai este independența dumneavoastră de gândire, de inițiativă și de decizie politică?”, a concluzionat ministrul Sănătății.

Moțiunea împotriva lui Alexandru Rogobete va fi dezbătută în Parlament miercuri, în cadrul plenului reunit. Deoarece nu este o moțiune de cenzură, în cazul în care majoritatea parlamentarilor votează „pentru”, ministrul Sănătății nu va fi demis. Demersul parlamentar îi permite doar premierului să îl demită pe oficial.