Țările din UE doresc să ajute Ucraina, dar nu reușesc să cadă de acord asupra modalității, potrivit unor informații prezentate de Kyiv Independent. Liderii UE urmează să se reunească în perioada 26-27 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul financiar pe termen lung pentru Ucraina și despre bugetul blocului pentru perioada 2028-2034. O primă discuție pe aceste teme au avut loc dintre ambasadorii statelor membre, pe 24 noiembrie.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat o nouă propunere a Comisiei Europene vizând acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro către Kiev în 2027 și o nouă propunere de compromis privind bugetul, avansată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Opinii pro și contra în UE

Într-un document transmis de una dintre țările UE către capitala sa națională se menționează că există o „recunoaștere largă” a necesității unui acord privind finanțarea Ucrainei. De asemenea, niciun stat nu pare să se opună în mod categoric sumei de 100 de miliarde de euro alocate Kievului în propunerea bugetară.

Documentele unei alte țări membre indică faptul că Estonia a susținut că suma de 100 de miliarde de euro reprezintă un „minim absolut”. Totuși, pentru unele state a rămas neclar ce anume ar trebui să includă sau să excludă acest total.

Cea mai recentă propunere bugetară prevede că „subvenționarea costurilor de împrumut”, adică plata dobânzilor aferente creditelor acordate Ucrainei de către UE, va fi asigurată „suplimentar” față de plafoanele stabilite în buget.

Mai exact, bugetul ar aloca 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, în timp ce orice dobânzi pe care blocul comunitar le plătește pentru alte împrumuturi acordate Kievului ar fi acoperite separat. Italia și Bulgaria au ridicat semne de întrebare cu privire la această variantă.