Raluca Turcan a precizat că parlamentarii care nu au respectat deciziile luate în forurile statutare ale PNL au primit un avertisment din partea conducerii partidului și au fost îndemnați să revină asupra poziției asumate de partid.

„Colegii noștri care au luat decizia să voteze cot la cot cu PSD împotriva deciziilor luate în interiorul partidului și asumate în forurile statutare au primit avertisment din partea conducerii de a reveni alături de conducerea partidului și, în special, de deciziile luate în forurile statutare”, a declarat Raluca Turcan.

Deputata a adăugat că situația fiecărui parlamentar va fi analizată în grupurile parlamentare ale PNL.

„Acești colegi, dacă vor reveni alături de deciziile pe care noi le luăm, vor fi evaluați, evident, fiecare în grupurile de la Cameră sau de la Senat”, a precizat aceasta.

Raluca Turcan acuză că unii liberali sabotează partidul din interior

Pentru a explica nemulțumirea conducerii PNL, Raluca Turcan a făcut o comparație cu activitatea unei redacții, întrebând cum ar reacționa jurnaliștii dacă unii colegi ar transmite informații adversarilor în urma ședințelor interne.

„Dacă dumneavoastră în redacție ați avea colegi care în ședințele de redacție vă filmează și vă transmit acele informații adversarilor, cum v-ați raporta la acest demers?”, a întrebat deputata.

Turcan a continuat comparația, făcând referire la deciziile privind reducerea cheltuielilor și la parlamentarii care nu respectă direcția stabilită de conducerea partidului.

„Noi vrem să ținem partidul pe o cale corectă, asumată și susținută de marea majoritate a membrilor PNL și alți colegi slăbesc și sabotează partidul din interior”, a mai declarat Raluca Turcan.