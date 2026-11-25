„Ilie Bolojan ne-a exclus astăzi din grupul PNL pentru un motiv simplu: NU acceptă să fie contrazis! Mai ales atunci când i se spune că a greșit”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Anisie.

Critici privind măsurile din educație și ultimatumul din partid

Senatoarea a lansat un val de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, privind acțiuni întreprinse ca premier al României, dar și ca președinte al Partidului Național Liberal.

Aceasta a criticat măsurile luate de Bolojan în educație, privind creșterea normei didactice și eliminarea burselor sociale pe perioada vancație, subliniind că „Într-o țară confruntată cu rezultate slabe la testările PISA, cu abandon școlar și cu un nivel îngrijorător al analfabetismului funcțional, soluția NU poate fi să punem și mai multă presiune pe cei care țin școala în picioare”.

Referitor la deciziile ca șef al PNL, Anisie s-a axat pe ultimatumul emis de Bolojan împotriva opozanților din partid privind retragerea acțiunilor în instanță.

„Să ne înțelegem foarte bine: într-un stat de drept, NIMENI nu poate fi sancționat pentru că își exercită dreptul de a se adresa justiției. O hotărâre judecătorească NU poate fi negociată prin amenințări politice!”, notează Anisie.

„Eu nu plec din PNL”

Fosta ministră a Educației a anunțat că nu va părăsi Partidul Național Liberal, subliniind că apartenența la formațiune nu trebuie confundată cu obediența.

„Eu nu plec din PNL. PNL nu este proprietatea unui lider vremelnic! Apartenența la un partid NU înseamnă obediență. Poți exclude un om dintr-un grup parlamentar, nu poți exclude adevărul printr-o decizie politică!

Reacția acesteia vine după ce purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a confirmat pentru MEDIAFAX că fosta ministră a Educației, Monica Anisie și senatoarea Nicoleta Pauliuc au fost excluse din grupul senatorilor PNL printr-o decizie unanimă.