Nicușor Dan, președintele României, a trimis miercuri la magistrații Curții Constituționale o serie de argumente pentru care o prevedere a legii, declarată anterior neconstituțională, ar trebui să rămână în vigoare.

Mai exact, este vorba despre o prevedere din Codul Penal, care reglementează sancțiunile în cazurile de acte sexuale cu un minor, cu vârstă sub 14 ani.

„Prin memoriul transmis, Președintele României susține respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că diferențierea răspunderii penale în considerarea majoratului făptuitorului are o justificare obiectivă și rațională, răspunde unui scop legitim de rang constituțional și se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului în materia politicii penale”, a transmis instituția președintelui.

Victimele abuzurilor. Ce face președintele

După cazurile repetate de violențe în instituțiile școlare, Nicușor Dan face un prim demers și încearcă să apere minorii care sunt victimele abuzurilor sexuale.

„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligație constituțională și convențională a statului român. Legislația penală trebuie să asigure o protecție efectivă, adaptată vulnerabilității copiilor, prin sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor”, a transmis Administrația Prezidențială.