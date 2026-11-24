Decizia vizează articolul 253 alineatul (1), în redactarea aflată în vigoare la data de 4 aprilie 2019. Prevederea permitea anumitor cadre didactice angajate pe perioadă determinată să obțină repartizarea pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care lucrau, dacă obținuseră cel puțin nota 7 la un concurs de titularizare organizat în ultimii șase ani.

CCR: Mecanismul crea o cale paralelă de obținere a titularizării

Potrivit CCR, dispoziția legislativă instituia o modalitate distinctă de acces la statutul de titular, în afara concursului general. Astfel, cadrele didactice care îndeplineau condițiile prevăzute de articolul contestat beneficiau de posibilitatea repartizării pe perioadă nedeterminată, în timp ce ceilalți candidați trebuiau să participe la concurs potrivit regulilor generale.

CCR a apreciat că această diferență de tratament încălca principiul egalității în drepturi, prevăzut de articolul 16 alineatul (1) din Constituție.

Curtea a reamintit că, prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, declarase deja neconstituționale prevederile articolului 253 alineatul (1) literele a) și b) din Legea educației naționale, întrucât acestea permiteau dobândirea calității de titular printr-o procedură paralelă și discriminatorie față de ceilalți candidați.

Modificarea din 2014 nu a eliminat problema

Ulterior, prin OUG nr. 16/2014, formularea „devin titulare” a fost înlocuită cu „pot fi repartizate […] pe perioadă nedeterminată”. În opinia CCR, schimbarea de formulare nu a înlăturat mecanismul esențial prin care unele cadre didactice puteau obține statutul de titular fără să parcurgă concursul general.

Curtea a invocat și Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018, pronunțată în cadrul controlului anterior promulgării, prin care reținuse că noua redactare reprezenta o soluție legislativă similară celei declarate neconstituționale în 2014.

Neclarități privind viabilitatea postului

Un alt motiv de neconstituționalitate identificat de judecătorii CCR privește condiția referitoare la „viabilitatea postului/catedrei”.

Curtea a considerat că această formulare era imprecisă și afecta previzibilitatea legii, contrar cerințelor de calitate a actelor normative prevăzute de articolul 1 alineatul (5) din Constituție.

De asemenea, menținerea unei soluții legislative similare celei sancționate anterior a fost considerată contrară efectului obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale, prevăzut de articolul 147 alineatele (1) și (4) din Constituție.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie. Argumentele complete care au stat la baza soluției vor fi prezentate în motivarea deciziei, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.