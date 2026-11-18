Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a stabilit că Legea pentru completarea art. 6 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 este constituțională în raport cu criticile formulate.

Decizia a fost anunțată într-un comunicat de presă transmis miercuri, 18 noiembrie.

Potrivit CCR, reglementarea unei proceduri speciale privind suspendarea executării unui act administrativ nu încalcă prevederile Constituției referitoare la principiul legalității, separația și echilibrul puterilor în stat, dreptul la un proces echitabil și controlul judecătoresc al actelor administrative.

Judecătorii constituționali au arătat că stabilirea regulilor de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești este de competența exclusivă a legiuitorului, potrivit articolelor 126 și 129 din Constituție.

De asemenea, CCR a explicat că o hotărâre judecătorească de suspendare a executării unui act administrativ presupune încetarea temporară și provizorie a producerii efectelor actului respectiv.

Curtea a mai constatat că stabilirea momentului de la care produce efecte hotărârea pronunțată în primă instanță, respectiv de la data rămânerii definitive, intră în marja de apreciere a legiuitorului.

„Legiuitorul nu a exclus de la exercițiul drepturilor procesuale nicio categorie și niciun grup social, ci, dimpotrivă, a consacrat posibilitatea neîngrădită a celor interesați de a formula cereri de suspendare a actelor administrative în formele și în modalitățile instituite de lege”, a transmis CCR.

Decizia este definitivă

În concluzie, Curtea a stabilit că legiuitorul a acționat în limitele competenței sale, cu respectarea prevederilor constituționale invocate.

Decizia este definitivă și general obligatorie. Argumentele complete ale judecătorilor constituționali vor fi prezentate în motivarea deciziei, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ce a reclamat Nicușor Dan în sesizarea la CCR

Nicușor Dan a contestat prevederea potrivit căreia hotărârile judecătorești de suspendare a ordinelor ministrului Mediului produc efecte numai după ce rămân definitive. Președintele a susținut că această modificare poate lipsi de eficiență controlul judecătoresc asupra actelor administrative care permit intervenții asupra faunei sălbatice.

În sesizare, acesta a argumentat că suspendarea unui ordin care autorizează uciderea unor animale nu mai produce efecte utile dacă devine aplicabilă abia după executarea ordinului. „Natura ireversibilă a măsurii este elementul-cheie ce determină încălcarea principiului eficacității protecției jurisdicționale”, se arată în document.

Președintele a invocat și riscul încălcării Directivei Habitate, care instituie un sistem de protecție strictă pentru anumite specii, inclusiv ursul brun. Acesta a susținut că derogările de la regimul de protecție trebuie să poată fi supuse unui control judecătoresc efectiv înainte ca intervențiile să producă efecte ireversibile.

De asemenea, Nicușor Dan a reclamat încălcarea dreptului de acces la justiție, a principiului proporționalității și a dreptului la un mediu sănătos. În concluzie, președintele a cerut CCR să admită sesizarea și să declare neconstituțională legea.