Legea care prevede facilitarea identificării aparținătorilor la achiziționarea de abonamente pentru transportul public de către pensionari și-a încheiat circuitul parlamentar.

Pensionarii vor putea merge la ghișeul de unde își achiziționează abonamentele de transport, arată talonul de pensie cu codul QR aferent și primesc reducerea, fără a fi nevoie de alte documente care să le ateste legitimitatea.

„Acest proiect vizează facilitățile de transport pentru pensionari și pentru veterani de război, un act normativ care aduce trei câștiguri majore. Simplificare pentru cetățean, digitalizare și protecția banului public.

Talonul de pensie și legitimațiile de veteran devin documente pe baza cărora se acordă facilitățile de transport. Pensionarul nu va mai fi obligat să solicite o legitimație separată, să o renoiască anual, să facă drumuri în plus la ghișeie. Un singur document pe care orice pensionar îl deține deja”, a declarat Lucian Bode, unul dintre inițiatorii PNL ai legii, de la tribuna Parlamentului.

Sistemul Național de Interogare și Contorizarea Călătorilor

Parlamentarii au decis să instituie și un nou program, prin care Casa de Pensii va fi interconectată cu operatorii de transport. Astfel, datele pensionarilor vor fi actualizate lunar, iar achiziționarea abonamentelor la transportul public va fi digitalizată.

Legea prevede beneficii suplimentare și pentru veteranii de război.

„Facilitățile de transport se aplică de acum nu doar pe calea ferată, ci și pentru mijloacele de transport rutier și pe căile fluviale pentru veteranii de război”, a mai declarat deputatul PNL.

Astfel, în cazul achiziționării unui bilet dus-întors cu trenul, un veteran de război ar beneficia de 12 călătorii gratuite la clasa I pe an.

Ce acte nu vor mai fi necesare

După intrarea în vigoare a legii, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii nu vor mai trebui să prezinte cuponul de transport pentru a-și achiziționa abonamentul lunar.

„Odată cu promulgarea acestui proiect de lege, facilitățile se vor dovedi printr-un singur document, și anume talonul de pensie emis din sistemul public.

Oamenii nu vor mai alerga între ghișee, după acte suplimentare, bine, acte suplimentare referindu-mă la acel cupon de transport, acel document care, din păcate, nu avea elemente de siguranță și putea fi utilizat în mod fraudulos”, a clarificat Augustin Hagiu, deputat PSD.

Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027, la nivel național. Până acum, a început introducerea noilor taloane de pensie în patru județe din țară, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, anunța ministrul Muncii, Florin Manole, la începutul lunii noiembrie.

Inițiativa a trecut de Parlament cu 254 de voturi pentru, niciun vot împotriva, nicio abținere, iar un deputat nu a votat. Legea merge mai departe către promulgare în Monitorul Oficial, dacă nu va fi contestată la CCR.