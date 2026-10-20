Luca Niculescu anunță în Parlament ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Condiția pusă de viitorul premier pentru indexare

Pensiile din România vor fi indexate începând cu anul 2027, după ce valoarea punctului de referință a fost înghețată timp de doi ani consecutivi. Anunțul a fost făcut marți de premierul desemnat Luca Niculescu, în discursul susținut în Parlament la votul de învestire a noului Guvern. Majorările nu vor fi însă necondiționate: acestea vor depinde de evoluția deficitului bugetar, iar Executivul promite și măsuri suplimentare pentru pensionarii cu venituri mici.

Premierul desemnat a recunoscut că statul nu poate compensa imediat pierderile de putere de cumpărare acumulate de populație, dar a promis că persoanele vulnerabile vor avea prioritate în politicile sociale ale noului Executiv.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile refacerii veniturilor reale”, a declarat Luca Niculescu în Parlament.

„Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit”, a precizat premierul desemnat.

Ajutoare suplimentare pentru pensionarii cu venituri mici

Pe lângă indexare, Luca Niculescu a promis măsuri de sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri reduse.

În discursul din Parlament, acesta a inclus printre beneficiarii unor viitoare intervenții și familiile cu venituri mici, precum și gospodăriile afectate de costul energiei.

Premierul desemnat nu a precizat dacă sprijinul pentru pensionari va consta în plăți unice, ajutoare acordate periodic sau alte forme de asistență socială.

De asemenea, nu au fost anunțate pragurile de venit pentru acordarea eventualelor ajutoare și nici numărul estimat al beneficiarilor.

De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026

Indexarea anunțată pentru 2027 vine după doi ani consecutivi în care autoritățile au suspendat aplicarea mecanismului obișnuit de majorare a pensiilor.

Noua lege a pensiilor, Legea 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, a introdus valoarea punctului de referință (VPR), utilizată la calcularea pensiilor din sistemul public.

În septembrie 2024, valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei.

Potrivit regulilor prevăzute de lege, acest indicator ar fi trebuit să fie majorat anual, în luna ianuarie, în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut real.

Guvernul a decis însă să suspende indexarea pentru anul 2025, prin Ordonanța de urgență 156/2024, cunoscută drept ordonanța-trenuleț.

Ulterior, prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, autoritățile au decis să mențină valoarea punctului de referință la 81 de lei și în anul 2026.

Astfel, deși legislația stabilea un mecanism de actualizare periodică, valoarea folosită la calcularea pensiilor a rămas neschimbată în ambii ani.

Înghețarea nu a însemnat că nicio pensie individuală nu putea fi modificată, ci că nu s-a aplicat majorarea generală a valorii punctului de referință.

În același timp, inflația a continuat să afecteze puterea de cumpărare, astfel încât menținerea pensiilor la același nivel nominal a însemnat o diminuare a valorii lor reale.

Cum ar trebui calculate majorările pensiilor în 2027

Potrivit Legii 360/2023, valoarea punctului de referință trebuie actualizată anual pe baza a doi indicatori economici: rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

În situația în care unul dintre indicatori este negativ, legea prevede utilizarea celui pozitiv. Dacă ambii indicatori sunt negativi, valoarea punctului de referință rămâne neschimbată.

Legislația conține și limite privind procentul de majorare, în raport cu evoluția veniturilor din contribuții sociale și a inflației.

Aplicarea acestor dispoziții, suspendată în 2025 și 2026, este prevăzută să fie reluată în 2027.

Cu toate acestea, declarația lui Luca Niculescu introduce o rezervă importantă: majorările vor fi realizate „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”.

Când vor afla pensionarii cu cât le cresc veniturile

Următoarea etapă importantă va fi pregătirea bugetului pentru anul 2027, identificată de Luca Niculescu drept una dintre urgențele noului Guvern.

Documentul va trebui să reflecte resursele alocate sistemului public de pensii și să clarifice impactul financiar al măsurilor sociale promise.

Reluarea indexării pensiilor va reprezenta una dintre provocările bugetare ale viitorului Guvern, în condițiile în care autoritățile trebuie să reducă deficitul și să asigure finanțarea altor cheltuieli importante.

Luca Niculescu a avertizat în Parlament că datoria publică a depășit 60% din PIB și că aproape un leu din zece încasat de stat este folosit pentru plata dobânzilor.

„Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a anunțat și o regulă pe care intenționează să o aplice în gestionarea bugetului: nicio cheltuială permanentă nu va putea fi aprobată fără identificarea unei surse permanente de finanțare și fără avizul Ministerului Finanțelor.

Niculescu a promis că viitorul Executiv va continua reducerea deficitului, prin eficientizarea cheltuielilor, îmbunătățirea colectării fiscale și combaterea marii evaziuni.

„Stabilitatea bugetară este necesară. Dar nu putem face asta sacrificând nivelul de trai al românilor”, a declarat premierul desemnat.