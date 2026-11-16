Tensiunile politice se amplifică în Polonia. Banca centrală blochează plățile Tribunalului Constituțional

Banca Națională a Poloniei (NBP) a anunțat că a blocat plățile deoarece nu este clar cine are autoritatea de a administra conturile bancare ale instanței, potrivit Financial Times.

Măsura a fost luată la două săptămâni după ce judecătorii nou-numiți, susținuți de Tusk, au anunțat preluarea conducerii Tribunalului Constituțional și suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui acestuia, ambii numiți în timpul precedentului guvern condus de PiS.

Banca centrală este condusă, la rândul său, de Adam Glapiński, numit în funcție cu sprijinul PiS, pe care Tusk l-a acuzat că a folosit politica monetară pentru a favoriza partidul de dreapta în perioada în care acesta se afla la putere.

Parlamentul urmează să voteze luna aceasta dacă Glapiński ar trebui trimis în judecată pentru presupuse abateri comise în trecut, acuzații pe care acesta le respinge.

Guvernul Tusk acuză banca centrală că și-a depășit atribuțiile

Guvernul lui Tusk i-a acuzat luni pe Glapiński și banca centrală că și-au depășit atribuțiile și că au politizat și mai mult instituția prin intervenția în disputa privind Tribunalul Constituțional.

„Banca Națională a Poloniei ar trebui să se ocupe de politica monetară, nu de politică”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrzej Domański, cerând băncii să reia plățile.

Blocarea plăților a lăsat Tribunalul Constituțional în imposibilitatea de a plăti judecătorii, personalul administrativ și furnizorii, potrivit Annei Korwin-Piotrowska, judecătoarea care a preluat conducerea instanței la sfârșitul lunii trecute, în urma suspendării contestate a președintelui și vicepreședintelui acesteia.

Disputa privind conducerea Tribunalului Constituțional a accentuat tensiunile dintre Tusk și președintele Karol Nawrocki, înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor. Nawrocki, un aliat al PiS care a blocat numirea judecătorilor ce urmau să îi înlocuiască pe cei desemnați de PiS și retrași din funcție, îl acuză pe Tusk că încalcă normele constituționale în numele restabilirii statului de drept.