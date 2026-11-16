Cazul unei americance care și-a ucis cei trei copii va fi rejudecat. Ar fi suferit de depresie post-partum

Cetățeanca americană în vârstă de 36 de ani este acuzată de trei capete de acuzare de omor de gradul întâi în legătură cu moartea fiicei sale Cora, în vârstă de cinci ani, a fiului său Dawson, în vârstă de trei ani, și a fiului său Callan, în vârstă de opt luni, potrivit Associated Press.

Primul ei proces s-a încheiat cu o anulare, după ce jurații nu au reușit să ajungă la un verdict unanim cu privire la responsabilitatea ei penală pentru crime. Unsprezece jurați s-au pronunțat în favoarea achitării pe motiv de nebunie, în timp ce unul nu a fost de acord.

Procurorii au solicitat stabilirea procesului în luna mai, invocând conflicte de programare, dar judecătorul Curții Superioare William Sullivan a stabilit rejudecarea pentru data de 29 martie la Curtea Superioară din Plymouth.

Decizia de a programa al doilea proces al lui Clancy vine la o săptămână după ce Sullivan a respins cererea apărării de a respinge acuzațiile. El a hotărât că o rejudecare nu ar încălca protecția constituțională a lui Clancy împotriva dublei incriminări.

Avocații urmează să se prezinte din nou în instanță la ora 9:00, în 30 decembrie, pentru a discuta aspectele logistice ale procesului, măsurile de securitate și aranjamentele privind mass-media. O conferință preliminară este programată pentru 18 februarie.

Avocații lui Clancy au susținut că judecătorul ar fi trebuit să investigheze sau să înlăture singurul jurat care s-a opus achitării înainte de a declara nulitatea procesului.

Fostă asistentă medicală

Clancy, o fostă asistentă medicală la secția de nașteri, nu a contestat niciodată faptul că și-a ucis cei trei copii în casa familiei din Duxbury, în ianuarie 2023. Avocații ei au afirmat că, la momentul respectiv, aceasta suferea de o boală psihică gravă, afirmând că femeia suferea de depresie post-partum.

Procurorii au susținut, însă, că femeia a planificat crimele și a înțeles ce făcea. Potrivit unui comunicat publicat în octombrie 2023 de Procurorul Districtual din Plymouth, Massachusetts, cei trei copii ai femeii au fost găsiți inconștienți în subsolul casei, în 24 ianuarie 2023.

Cei mici au murit prin asfixiere. Primii doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit pe loc, în timp ce bebelușul a murit la câteva zile în spital. Crima s-ar fi petrecut cât timp tatăl era plecat la cumpărături.