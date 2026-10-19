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Atac rusesc cu drone în Ucraina. Șase persoane au fost ucise, inclusiv trei copii, într-un parc

Șase persoane, printre care trei copii, au fost ucise luni într-un atac rusesc cu drone asupra unui parc dintr-un sat din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional Oleh Syniehubov.
Atac rusesc cu drone în Ucraina. Șase persoane au fost ucise, inclusiv trei copii, într-un parc
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
19 oct. 2026, 20:47, Știri externe
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Alte 15 persoane au fost rănite în atacul produs la sud-vest de orașul Harkov, a precizat anterior oficialul ucrainean într-un mesaj publicat pe Telegram, scrie Reuters.

Potrivit ministrului ucrainean de Interne, Ivan Vîhivski, drona a lovit parcul în timp ce familii cu copii se aflau acolo.

Ministrul a publicat o fotografie blurată în care apare trupul unui copil într-un cărucior. Alte imagini distribuite online arată echipe de intervenție care acționează în apropierea unei clădiri avariate.

Atacul are loc în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în care regiunile din apropierea frontului continuă să fie vizate de lovituri aeriene.

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