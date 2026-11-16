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Guvernul Spaniei va majora salariul minim în 2027. Anunțul vine cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare

Guvernul Spaniei intenționează să majoreze salariul minim cu 5,3% începând de anul viitor, a anunțat luni ministrul Muncii, Yolanda Díaz, aceasta urmând să fie a noua majorare de la venirea la putere a coaliției conduse de socialiști, în 2018.
Guvernul Spaniei va majora salariul minim în 2027. Anunțul vine cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare
Iulian Moşneagu
16 nov. 2026, 19:08, Știri externe
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Anunțul vine cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Spania, programate pentru 29 noiembrie, în condițiile în care socialiștii și aliații lor din stânga radicală se află în urma opoziției în majoritatea sondajelor de opinie, scrie Reuters.

Majorarea depășește atât prognoza de inflație a Băncii Spaniei pentru acest an, de 3,9%, cât și rata anuală a inflației înregistrată în octombrie, de 4,9%.

Salariul minim va ajunge la 1.286 de euro pe lună

Măsura va crește salariul minim cu 65 de euro, până la 1.286 de euro pe lună, plătiți în 14 tranșe anuale, inclusiv două salarii suplimentare acordate în iulie și decembrie.

Potrivit Guvernului, majorarea neimpozabilă ar urma să aducă beneficii pentru peste 2,5 milioane de angajați, în principal femei și tineri.

Măsura ar urma să fie aprobată în ședința de marți a Guvernului, a declarat Yolanda Díaz pentru postul de televiziune La Sexta.

Majorarea planificată pentru 2027 ar duce salariul minim din Spania la un nivel cu aproape 75% mai mare decât cel din 2018, reprezentând o creștere de 550 de euro pe lună în decurs de nouă ani.

Partidele de dreapta conduc în sondaje înaintea alegerilor

Trei sondaje de opinie publicate luni arată că Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și formațiunea de extremă dreapta Vox ar obține împreună majoritatea parlamentară la alegerile din 29 noiembrie, deși socialiștii premierului Pedro Sánchez au câștigat teren.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul 40db pentru El País, Partidul Popular este creditat cu 31,5% din voturi, socialiștii cu 30,3%, iar Vox cu 18%.

Campania electorală se concentrează pe accesibilitatea locuințelor, imigrație, corupție și tragedia feroviară de luna trecută.

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