Tesla anunță o investiție de trei miliarde de euro în fabrica sa din Germania pentru a produce robotaxiuri

Producătorul american de mașini electrice Tesla a anunțat o extindere în valoare de trei miliarde de euro a fabricii sale din Grünheide, Brandenburg. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei noi clădiri de producție care va produce în cele din urmă până la un milion de așa-numite Cybercab-uri. Anunțul a fost făcut de compania deținută de antreprenorul tehnologic Elon Musk, potrivit Der Spiegel.
Robotaxiurile sunt destinate transportului de persoane fără șoferi și sunt considerate un proiect de prestigiu al CEO-ului Musk. Se pare că anumiți clienți din SUA le pot precomanda pentru un preț estimat de 29.990 de dolari, plus o taxă lunară de 299 de dolari. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă acestea vor fi de fapt utilizate.
Tesla intenționează să înceapă extinderea fabricii sale din Brandenburg în prima jumătate a anului 2027, producția urmând să înceapă în 2029. Compania a declarat că o cerere pentru autorizații de construire va fi depusă mai târziu în acest an, bazându-se pe o cerere din 2023 pentru întregul proiect.
Politicienii din Brandenburg au salutat anunțul producătorului auto american. „Este o zi importantă pentru Brandenburg și un semnal puternic pentru Germania ca locație industrială”, a declarat ministrul-președinte Dietmar Woidke (SPD). El a descris-o ca fiind o decizie „de o importanță economică enormă”.
Cele trei miliarde de euro sunt alocate nu doar pentru construcția noii clădiri de producție, ci și pentru clădiri auxiliare și, de exemplu, pentru o altă stație de epurare a apelor uzate. „Aceasta va pune bazele celei mai avansate fabrici Tesla din punct de vedere tehnologic din lume, aici, în Grünheide”, a declarat compania.
Inițial, Tesla și-a suspendat planurile de extindere din cauza unei scăderi a vânzărilor, condiționându-le de îmbunătățirea condițiilor de piață. Recent, cererea a crescut din nou, iar Tesla a mers împotriva acestei tendințe angajând mai mulți muncitori. Fabrica de lângă Berlin s-a deschis în martie 2022. Potrivit Tesla, aceasta avea 12.600 de angajați în octombrie. La un moment dat, numărul scăzuse sub 11.000.