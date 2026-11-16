Tesla anunță o investiție de trei miliarde de euro în fabrica sa din Germania pentru a produce robotaxiuri

Producătorul american de mașini electrice Tesla a anunțat o extindere în valoare de trei miliarde de euro a fabricii sale din Grünheide, Brandenburg. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei noi clădiri de producție care va produce în cele din urmă până la un milion de așa-numite Cybercab-uri. Anunțul a fost făcut de compania deținută de antreprenorul tehnologic Elon Musk, potrivit Der Spiegel.

Robotaxiurile sunt destinate transportului de persoane fără șoferi și sunt considerate un proiect de prestigiu al CEO-ului Musk. Se pare că anumiți clienți din SUA le pot precomanda pentru un preț estimat de 29.990 de dolari, plus o taxă lunară de 299 de dolari. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă acestea vor fi de fapt utilizate.

Tesla intenționează să înceapă extinderea fabricii anul viitor

Tesla intenționează să înceapă extinderea fabricii sale din Brandenburg în prima jumătate a anului 2027, producția urmând să înceapă în 2029. Compania a declarat că o cerere pentru autorizații de construire va fi depusă mai târziu în acest an, bazându-se pe o cerere din 2023 pentru întregul proiect.

Politicienii din Brandenburg au salutat anunțul producătorului auto american. „Este o zi importantă pentru Brandenburg și un semnal puternic pentru Germania ca locație industrială”, a declarat ministrul-președinte Dietmar Woidke (SPD). El a descris-o ca fiind o decizie „de o importanță economică enormă”.

Cele trei miliarde de euro sunt alocate nu doar pentru construcția noii clădiri de producție, ci și pentru clădiri auxiliare și, de exemplu, pentru o altă stație de epurare a apelor uzate. „Aceasta va pune bazele celei mai avansate fabrici Tesla din punct de vedere tehnologic din lume, aici, în Grünheide”, a declarat compania.

Cererea a crescut din nou

Inițial, Tesla și-a suspendat planurile de extindere din cauza unei scăderi a vânzărilor, condiționându-le de îmbunătățirea condițiilor de piață. Recent, cererea a crescut din nou, iar Tesla a mers împotriva acestei tendințe angajând mai mulți muncitori. Fabrica de lângă Berlin s-a deschis în martie 2022. Potrivit Tesla, aceasta avea 12.600 de angajați în octombrie. La un moment dat, numărul scăzuse sub 11.000.