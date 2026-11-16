Încă o lovitură pentru Adidas. Nike pune capăt unui parteneriat de peste 25 de ani în Liga Campionilor

Anunțul Nike vine în contextul în care Adidas se pregătește să încheie un alt parteneriat important. Naționala Germaniei va disputa luni, împotriva Țărilor de Jos, ultimul meci în echipamente Adidas, după o colaborare de peste 70 de ani.

Începând de la 1 ianuarie 2027, compania americană Nike va furniza echipamentele naționalei Germaniei, punând capăt unuia dintre cele mai îndelungate parteneriate din fotbalul internațional.

Nike va furniza mingile pentru toate cele trei competiții UEFA

Mingea produsă de Adidas, cunoscută pentru designul cu stele, va fi folosită pentru ultima dată în finala Ligii Campionilor din sezonul 2026-2027.

Nu se știe încă dacă noua minge Nike va păstra modelul cu stele, prezent și în logo-ul competiției.

Din sezonul 2027-2028, Nike va furniza mingile pentru cele trei competiții masculine intercluburi ale UEFA: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Compania americană va pune astfel capăt unui parteneriat de 26 de ani între Adidas și Liga Campionilor, început în 2001.

Camilo Andrade, vicepreședinte și director general al Nike Football, s-a declarat încântat de revenirea companiei în Liga Campionilor după mai bine de două decenii.

„Suntem încântați și onorați să revenim în UEFA Champions League, una dintre cele mai importante scene ale fotbalului, după mai bine de două decenii, și să furnizăm mingi Nike pentru competițiile masculine intercluburi ale UEFA, inclusiv pentru toate cele trei competiții majore, pentru prima dată. Fotbalul este sportul întregii lumi, iar mingea se află în centrul său”, a spus acesta.