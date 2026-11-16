Prima pagină » Sport » A murit Dino Sani, campion mondial cu Brazilia în 1958 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan. Avea 94 de ani

A murit Dino Sani, campion mondial cu Brazilia în 1958 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan. Avea 94 de ani

Fostul fotbalist și antrenor brazilian Dino Sani, campion mondial cu naționala Braziliei la ediția din 1958 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan, a murit duminică, 15 noiembrie, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Confederația Braziliană de Fotbal (CBF).
A murit Dino Sani, campion mondial cu Brazilia în 1958 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan. Avea 94 de ani
sursă foto: CFB
Petre Apostol
16 nov. 2026, 14:17, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dino Sani a făcut parte din generația care a adus Braziliei primul titlu mondial din istorie, la turneul desfășurat în Suedia, în 1958. Mijlocașul a fost titular în primele două partide ale competiției, cu Austria, câștigată cu 3-0, și Anglia, încheiată la egalitate, 0-0. O accidentare musculară l-a împiedicat însă să mai evolueze în restul turneului, locul său fiind preluat de Zito.

Potrivit statisticilor Federației Braziliene de Fotbal, Sani a disputat 24 de partide pentru echipa națională și a înscris patru goluri. Pe lângă titlul mondial, a mai câștigat Taça Oswaldo Cruz în 1958, Taça Bernardo O’Higgins în 1959 și Copa Roca în 1960.

Născut la São Paulo, pe 23 mai 1932, Dino Sani a fost unul dintre mijlocașii reprezentativi ai fotbalului brazilian din anii ’50 și ’60. A început fotbalul la Palmeiras, alături de care a câștigat campionatul statului São Paulo în 1950, apoi a evoluat pentru XV de Jaú și Comercial-SP.

Cea mai consistentă perioadă din cariera sa în Brazilia a fost cea petrecută la São Paulo FC, între 1954 și 1960. A disputat 324 de meciuri pentru club și a marcat 113 goluri, câștigând campionatul Paulista în 1957.

În 1960 s-a transferat la Boca Juniors, iar un an mai târziu a ajuns la AC Milan. Cu formația italiană a câștigat campionatul în sezonul 1961-1962 și Cupa Campionilor Europeni în 1962-1963, competiție devenită ulterior Liga Campionilor.

A revenit în Brazilia în 1965, unde a evoluat pentru Corinthians. A câștigat turneul Rio-São Paulo în 1966 și s-a retras din activitatea de jucător în 1968.

Antrenor la cluburi importante din America de Sud

După încheierea carierei de fotbalist, Sani a devenit antrenor, pregătind numeroase echipe importante, printre care Corinthians, Internacional, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Goiás, Coritiba și Grêmio. În străinătate, a condus Peñarol, Boca Juniors și naționala Qatarului.

Cele mai importante performanțe ale sale ca tehnician au venit la Internacional, cu care a câștigat campionatul statului Rio Grande do Sul în 1971, 1972, 1973 și 1983, și la Peñarol, unde a obținut două titluri consecutive de campion al Uruguayului, în 1978 și 1979.

La Internacional, Dino Sani a contribuit și la formarea unor fotbaliști care aveau să devină nume importante ale fotbalului brazilian, precum Paulo Roberto Falcão și Paulo César Carpegiani.

După moartea lui Mário Zagallo, în ianuarie 2024, Sani devenise cel mai în vârstă campion mondial brazilian în viață din generația care a câștigat turneul din 1958. După dispariția sa, dintre componenții acelui lot mai sunt în viață Pepe, Moacyr și Mazzola.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
„Am crezut că fac infarct!”. Un bărbat din Timișoara și mama lui, executați silit pentru credite bancare despre care spun că nu știau. Avocată: „Nu este semnătura lor”
Libertatea
Cei mai sănătoși crenvurști din supermarket, conform Mihaelei Bilic! Au cel mai mare procent de carne și sunt gustoși
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor