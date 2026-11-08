Lando Norris câștigă Marele Premiu al Braziliei, plecând din pole position. A 14-a victorie a britanicului. Mercedes își adjudecă titlul la constructori

Lando Norris a câștigat duminică Marele Premiu al Braziliei, etapa a 20-a a sezonului 2026 din Formula 1, după o cursă de 71 de tururi în care condițiile meteo au jucat un rol important.

Plecat din pole-position, Norris a avut parte de un start complicat, pierzând conducerea în fața lui Kimi Antonelli încă din primele momente și ajungând ulterior pe poziția secundă. Britanicul a demonstrat însă un ritm foarte bun și a reușit să revină în frunte, gestionând inclusiv trei opriri la boxe și schimbările de pneuri impuse de vremea imprevizibilă.

Ploaia a revenit în partea finală a cursei, obligând echipele să ia decizii importante privind strategia. Norris a trecut pe pneuri intermediare și a reușit să își păstreze avantajul, pe care l-a mărit constant în ultimele tururi.

Cu două tururi înainte de final, pilotul McLaren avea deja un avans de peste 14 secunde față de Max Verstappen. Britanicul a gestionat fără emoții ultima parte a întrecerii și a obținut a doua victorie consecutivă la Marele Premiu al Braziliei.

Max Verstappen, revenire de senzație de pe locul 21

Una dintre evoluțiile remarcabile în cursă a fost cea a lui Max Verstappen. Pilotul Red Bull a plecat de pe poziția a 21-a, după modificările de ordin tehnic la monopost, dar a reușit să recupereze spectaculos și să termine pe locul secund.

Verstappen a avut o strategie diferită față de rivalii săi și a profitat de momentele în care pneurile și condițiile de pe circuit i-au permis să câștige timp. A trecut prin pluton și a ajuns în lupta pentru primele poziții.

Verstappen a avut inclusiv perioade în care a fost printre cei mai rapizi piloți de pe circuit, însă diferența acumulată de Norris a fost prea mare pentru a mai putea amenința victoria britanicului.

Astfel, pilotul Red Bull a încheiat pe locul secund, după una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului.

Isack Hadjar, pe podium la São Paulo

Podiumul a fost completat de Isack Hadjar, colegul lui Verstappen de la Red Bull. Francezul a avut o evoluție foarte bună și a ocupat pentru o perioadă poziția secundă.

Hadjar a fost nevoit să îi permită lui Verstappen să treacă în fața sa, în urma unei decizii a echipei, care a urmărit să maximizeze rezultatul celor doi piloți.

Francezul a rămas însă în lupta pentru podium și a rezistat presiunii venite din partea celor de la Mercedes, încheind cursa pe poziția a treia.

George Russell a terminat al patrulea, în timp ce Andrea Kimi Antonelli a ocupat locul cinci. Italianul a fost implicat și într-un incident la ieșirea de la boxe, fiind notat de comisarii de cursă pentru o posibilă eliberare nesigură a monopostului. Situația urma să fie analizată după terminarea Marelui Premiu.

Oscar Piastri și Charles Leclerc au încheiat pe locurile șase și șapte, urmați de Liam Lawson.

Lewis Hamilton a avut o cursă dificilă, dar a reușit să ajungă în zona punctelor. Britanicul de la Ferrari a trecut de Charles Leclerc în partea finală, însă a avut ulterior o ieșire în decor, în urma căreia a pierdut timp.

Hamilton a reușit să revină pe circuit și a terminat pe locul nouă.

Ultimul punct pus în joc a fost obținut de Nico Hülkenberg, care a terminat al zecelea, după ce l-a depășit pe tânărul Arvid Lindblad.

Mercedes, campioană mondială la constructori pentru a noua oară

Mercedes a cucerit titlul mondial la constructori, pentru a noua oară în istoria echipei și pentru prima dată după 2021. Succesul a fost construit încă de la începutul sezonului, când George Russell și Kimi Antonelli au obținut dubla în primele două curse, în Australia și China. Mai mult, Mercedes a câștigat toate primele șase Mari Premii ale anului, stabilind o bază solidă pentru lupta la titlu.

Celelalte echipe au început să recupereze teren pe parcursul sezonului, însă avansul acumulat de germani s-a dovedit decisiv. La Interlagos, Russell a terminat pe locul al patrulea, iar Antonelli pe cinci, rezultate suficiente pentru ca Mercedes să își asigure matematic trofeul.

Chiar dacă italianul a fost vizat de o investigație a comisarilor pentru o posibilă eliberare nesigură de la boxe, punctele obținute de Russell ar fi fost suficiente pentru adjudecarea titlului, inclusiv în eventualitatea în care Antonelli ar fi pierdut punctele aferente poziției sale. Ferrari nu mai poate recupera diferența în cele trei etape rămase.