Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului

Hamilton a făcut declarațiile în paddock-ul de la Interlagos, înaintea Marelui Premiu de la Sao Paulo, din Brazilia, programat în acest weekend. Britanicul a explicat că directorul echipei Ferrari, Fred Vasseur, s-a întors între timp în Italia, în timp ce Leclerc a plecat în Europa pentru a petrece timp alături de familie, după nașterea primului său copil.

„Am fost frustrat și sunt în continuare frustrat. Trebuie să avem discuții și le vom purta atunci când va fi posibil”, a declarat Hamilton.

Pilotul britanic a precizat că incidentul din Mexic a afectat șansele echipei Ferrari de a obține o victorie și chiar o dublă. Hamilton a plecat din pole-position și a încheiat cursa pe locul al doilea, în timp ce Leclerc a terminat pe poziția a patra.

„Am avut o oportunitate de a câștiga pentru echipă. Ferrari a făcut o treabă extraordinară prin actualizările aduse monopostului în acest an și a muncit intens pentru a reduce diferența față de adversari. Am obținut mai multe puncte decât orice altă echipă în ultimele trei-patru curse. Am fi putut obține cu ușurință primele două locuri în Mexic, așa că trebuie să ne asigurăm că o astfel de situație nu se va repeta”, a afirmat Hamilton.

Întrebat dacă Leclerc a pilotat mai agresiv împotriva sa decât alți adversari, britanicul a răspuns afirmativ, fără să ofere alte detalii. El a sugerat că astfel de situații au mai existat la Ferrari.

„Dacă vă uitați la coechipierii din trecut, a fost la fel și cu Sebastian (Vettel) și se întâmpla la fel și cu Carlos (Sainz)”, a spus Hamilton.

La rândul său, Fred Vasseur a declarat că, privind retrospectiv, ar fi gestionat complet diferit anumite aspecte ale sezonului, fără să ofere însă comentarii directe despre incidentul din Mexic.

Hamilton, la cursa cu numărul 400

Marele Premiu de la Sao Paulo va marca a 400-a participare a lui Lewis Hamilton într-o cursă de Formula 1. Britanicul a afirmat că își propune să obțină o victorie cu această ocazie.

„Este a 400-a mea cursă, ceea ce este destul de greu de crezut. Îmi amintesc când mă apropiam de cursa cu numărul 300 și toată lumea spunea că, după 300 de curse, nu mai poți câștiga. Am câștigat atunci, așa că obiectivul meu va fi să încerc să câștig și cursa cu numărul 400”, a declarat pilotul Ferrari.

Brazilia are o semnificație specială pentru britanic. Hamilton a câștigat primul său titlu mondial în această țară, în 2007, și a obținut în total trei victorii și șapte clasări pe podium în cele 18 curse disputate aici. Pilotul a fost declarat, de asemenea, cetățean de onoare al Braziliei.