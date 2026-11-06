Prima pagină » Sport » Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului

Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului

Pilotul britanic Lewis Hamilton a declarat joi că este în continuare nemulțumit de incidentul în care a fost implicat alături de coechipierul său Charles Leclerc în primul tur al Marelui Premiu de Formula 1 al Mexicului și că nu a avut încă nicio discuție cu reprezentanții Ferrari pe această temă.
Lewis Hamilton este nemulțumit de lipsa discuțiilor cu Ferrari după incidentul cu Charles Leclerc din Marele Premiu al Mexicului
sursă foto: Tan Jun Da / ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
06 nov. 2026, 02:39, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Hamilton a făcut declarațiile în paddock-ul de la Interlagos, înaintea Marelui Premiu de la Sao Paulo, din Brazilia, programat în acest weekend. Britanicul a explicat că directorul echipei Ferrari, Fred Vasseur, s-a întors între timp în Italia, în timp ce Leclerc a plecat în Europa pentru a petrece timp alături de familie, după nașterea primului său copil.

„Am fost frustrat și sunt în continuare frustrat. Trebuie să avem discuții și le vom purta atunci când va fi posibil”, a declarat Hamilton.

Pilotul britanic a precizat că incidentul din Mexic a afectat șansele echipei Ferrari de a obține o victorie și chiar o dublă. Hamilton a plecat din pole-position și a încheiat cursa pe locul al doilea, în timp ce Leclerc a terminat pe poziția a patra.

„Am avut o oportunitate de a câștiga pentru echipă. Ferrari a făcut o treabă extraordinară prin actualizările aduse monopostului în acest an și a muncit intens pentru a reduce diferența față de adversari. Am obținut mai multe puncte decât orice altă echipă în ultimele trei-patru curse. Am fi putut obține cu ușurință primele două locuri în Mexic, așa că trebuie să ne asigurăm că o astfel de situație nu se va repeta”, a afirmat Hamilton.

Întrebat dacă Leclerc a pilotat mai agresiv împotriva sa decât alți adversari, britanicul a răspuns afirmativ, fără să ofere alte detalii. El a sugerat că astfel de situații au mai existat la Ferrari.

„Dacă vă uitați la coechipierii din trecut, a fost la fel și cu Sebastian (Vettel) și se întâmpla la fel și cu Carlos (Sainz)”, a spus Hamilton.

La rândul său, Fred Vasseur a declarat că, privind retrospectiv, ar fi gestionat complet diferit anumite aspecte ale sezonului, fără să ofere însă comentarii directe despre incidentul din Mexic.

Hamilton, la cursa cu numărul 400

Marele Premiu de la Sao Paulo va marca a 400-a participare a lui Lewis Hamilton într-o cursă de Formula 1. Britanicul a afirmat că își propune să obțină o victorie cu această ocazie.

„Este a 400-a mea cursă, ceea ce este destul de greu de crezut. Îmi amintesc când mă apropiam de cursa cu numărul 300 și toată lumea spunea că, după 300 de curse, nu mai poți câștiga. Am câștigat atunci, așa că obiectivul meu va fi să încerc să câștig și cursa cu numărul 400”, a declarat pilotul Ferrari.

Brazilia are o semnificație specială pentru britanic. Hamilton a câștigat primul său titlu mondial în această țară, în 2007, și a obținut în total trei victorii și șapte clasări pe podium în cele 18 curse disputate aici. Pilotul a fost declarat, de asemenea, cetățean de onoare al Braziliei.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor